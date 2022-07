Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: ¿qué denuncias enfrentan y qué penas recibirían si son culpables?

Una situación de nunca acabar. La paz que existía entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, tras llegar a un acuerdo en la tenencia legal de la hija que tienen en común, se vio quebrada en mayo de 2022, cuando la modelo decidió citarlo a una audiencia de conciliación para reconsiderar el acuerdo de tenencia compartida que firmaron seis meses atrás.

A partir de ese episodio, nuevas desafortunadas revelaciones comenzaron a ver la luz. Rodrigo Cuba concedió una entrevista a Magaly Medina en donde dio a conocer que la actriz no aportaba con los gastos familiares cuando vivían juntos y que, incluso, desconocía que Melissa estaba en coqueteos con Anthony Aranda antes de su ampay.

Melissa Paredes, por supuesto, no se quedó atrás. A través del programa “América hoy”, el cual fue su espacio de trabajo por varios meses, dio su versión de los hechos y se defendió de las acusaciones de su expareja.

No obstante, su pleito mediático se acrecentó el 13 de junio, cuando Magaly mencionó en exclusiva que Rodrigo Cuba había interpuesto una denuncia contra Melissa Paredes por chantaje y extorsión. Más tarde, la misma ‘Urraca’ develó los motivos en los que se sustentaba la acusación legal.

¿Por qué fue denunciada Melissa Paredes?

De acuerdo a Rodrigo Cuba, él tomó la decisión de demandar a Melissa Paredes porque ella lo habría presionado para que acceda a sus peticiones. La actriz llamó al futbolista para que se encontraran en un determinado lugar. Si él no asistía, Melissa lo acusaría de haber agraviado la indemnidad sexual de su menor hija.

El documento que Medina tenía en manos decía lo siguiente: “Si es que este (Rodrigo Cuba) no accedía a los actos de presión de la denunciada (Melissa Paredes) para ir a donde requería, esta procedería a interponer la denuncia”.

La periodista de espectáculos consideró que la acusación de Melissa podría destruir la carrera del futbolista de Sport Boys. Por ello, con motivo de profundizar en su caso, invitó a la abogada Karla Viso para que le brinde una apreciación legal sobre el tema.

Fiscalía abre investigación a Rodrigo Cuba

Poco después de dos semanas, la grabación de una llamada telefónica entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se filtró en redes sociales. En el material, de poco más de 8 minutos, se oye a la actriz desesperada, reclamándole a Rodrigo Cuba por presuntamente haber perjudicado de manera sexual a su descendiente. La exchica reality indica, además, que fue su pequeña quien le confesó el perjuicio.

A raíz de la acusación de Melissa Paredes y la respuesta legal de Rodrigo Cuba, la imagen y el nombre de su menor hija ha tenido una sobreexposición en los medios de comunicación. Por tal motivo, la artista exhortó a las entidades gubernamentales a que interfieran en su caso y le brinden la ayuda necesaria para que se pueda conocer a prontitud lo que realmente ocurrió con su pequeña.

Así lo hicieron, la tarde del 1 de julio, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hizo un llamado al Ministerio Público para que inicie una investigación de oficio en por del bienestar y seguridad de la hija de Rodrigo y Melissa.

El MIMP dio a conocer que se involucrará en la investigación del presunto agravio sexual a la hija de Melissa Paredes.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo pidió a los medios de comunicación hacer uso de un adecuado abordaje noticioso para no seguir estigmatizando a la hija de ambas figuras mediáticas.

Consecuencias legales para Melissa de ser hallada culpable

Debido a que el caso fue muy comentado, formó parte de la agenda de diversos programas de espectáculos a lo largo de los últimos días. Tal fue el caso de “América hoy”, que se comunicó con la abogada Katty Cachay para saber a ciencia cierta la penalidad que le correspondería a la modelo, en caso se llegara a comprobar que chantajeó y extorsionó a su expareja a través de la larga y tendida llamada telefónica que sostuvieron.

“ Podría ser sancionada penalmente de 3 a 6 años. Habría que ver cuánto le impondría un juez, de acuerdo al contenido de la llamada. Sí, (se iría a la cárcel). Todo delito mayor a 4 años acarrea una pena privativa de la libertad no suspendida ”, detalló la defensora legal al magazine.

Del mismo modo, Cachay indicó que Melisa podría perder la tenencia de su niña, la cual pasaría a ser completa a favor del padre, Rodrigo Cuba. “Podría suspenderse la tenencia, pero esto es más grave, entonces podría suspenderse la patria potestad, esta te permite determinar, por ejemplo, si puedes sacar o no a tu hija del país”, agregó en otro momento.

¿Qué sanción recibirá Rodrigo Cuba si se descubre que perjudicó la indemnidad sexual de su hija?

Según la letrada Cynthia Silva, abogada especializada en familia, en caso de que las autoridades pertinentes y especialistas descubran que Rodrigo Cuba agravió la indemnidad sexual de su hija, el futbolista podría perder la patria potestad de su descendiente.

“A mí no me parece que esté en discusión la pérdida de la patria potestad. Si se concluye que el padre cometió un delito contra su hija, va a haber consecuencias relacionadas (con la patria potestad ). Frente a los hechos que ha proferido la niña, el padre no puede estar cerca de ella”, declaró a La República la abogada.

Pero eso no sería todo. Silva aseguró que, inclusive, el ‘Gato’ Cuba podría recibir prisión preventiva de ser hallado culpable. “En el Código Procesal Penal se establece que, para que haya prisión preventiva, el delito debe ser de más de 4 años de pena. Y si hay violación, es cadena perpetua. Si hay tocamientos indebidos, también la pena es mayor a lo establecido; es decir, de 9 a 15 años de prisión efectiva. Otro requisito para la prisión preventiva es el peligro procesal y evidencias que resulten de una investigación exhaustiva de la Fiscalía”, acotó.