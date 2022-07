La modelo y ex Miss Perú Melissa Paredes ha revelado en una entrevista con “Amor y fuego”, presentada por Rodrigo González y Gigi Mitre, que tuvo una conversación con su abogado Wilmer Arica antes de grabar a Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Según el informe, la actriz habría estado durante el registro de la llamada en compañía de su actual pareja, el bailarín Anthony Aranda. En la más reciente edición del espacio de Willax, la también exchica reality dio detalles de la charla que tuvo con su defensor legal. Este caso, como se sabe, podría implicar que tanto Cuba como su exesposa pierdan la custodia de su hija.

“Mi abogado me dice: ‘¿Y tú crees que si lo tienes al frente puedes saber si te está mintiendo o no?’. Yo le digo: ‘Sí, por supuesto, yo lo conozco perfectamente (...) y quiero que me explique, Wilmer, porque hacer una denuncia así a mí me parece muy fuerte. O sea, voy a exponer a mi hija, mi hija va a salir en todos los medios ¿Qué otra opción tengo, Wilmer?’”, declaró la artista al programa de ‘Peluchín’.

Paredes llamó al ‘Gato’ Cuba luego de hablar con su hija

“Se me ocurrió a mí decirle (al abogado): ‘¿Puedo llevar a mi hija al doctor y que vea si pasó algo?’. Obviamente, si pasó algo, yo voy a ir a denunciarlo en una, sin pensarlo, pero necesito tener pruebas, necesito saber qué ha pasado”, enfatizó Melissa Paredes al explicar el contexto en el que su menor hija le habría confesado que su padre —supuestamente— la agredía. Como se sabe, Rodrigo Cuba está siendo investigado en el Ministerio Público por una aparente agresión sexual contra la menor hija que tiene con la actriz.

Magaly indignada con Lady por difundir audio de Melissa

La ‘Urraca’ ha cuestionado duramente a la presentadora del programa “Dilo fuerte”. Además, la figura de ATV también defendió al ‘Gato’ Cuba.

“Hay un audio grabado por alguien que estuvo en esa cita entre los médicos legistas, Melissa Paredes y su hija, que lo han difundido, lo han hecho viral, pero hoy un programa de televisión, un programa que tiene Lady Guillén que nadie ve (...) no sé si lo han hecho por subirse al coche, por llamar la atención, pero sacaron este audio. Yo lo hubiera pensado 100 veces, nosotros lo pensamos 100 veces antes de sacar el anterior audio y lo pensaría mil veces antes de sacar un audio así”, expresó Medina.