Exreportero de “Magaly TV, la firme” pasó a “En boca de todos”

¿Dejó a la ‘Urraca’? Miles de peruanos quedaron sorpresivos al sintonizar “En boca de todos” durante la tarde de este martes 5 de julio y reconocer la famosa voz de los ampays que Magaly Medina presenta a diario en su programa de ATV.

Al parecer, el programa de Tula Rodríguez, Maju Mantilla, Ricardo Rondón y Gino Pesaressi tiene un nuevo jale a pesar de las duras críticas que en su momento la ‘Urraca’ hizo sobre estos personajes y que el mismo periodista locutó.

¿Quién es el exlocutor de “Magaly TV, la firme”?

“Hoy, ‘En boca de todos’...”, fueron las pocas palabras que bastaron para que los fanáticos de Magaly Medina notaran que su famoso locutor había pasado de ATV a América Televisión. Desde entonces, los seguidores del programa de la ‘Urraca’ se han preguntado quién es la persona detrás de la conocida voz.

Se trata de Beto Chirinos, periodista que se hizo famoso en la farándula local por ser la voz oficial de los polémicos ampays que la polémica presentadora de espectáculos ha lanzado. Entre estos, se encuentran las imágenes difundidas de Christian Domínguez y Pamela Franco, Melissa Paredes con Anthony Aranda y Aldo Miyashiro junto a Fiorella Retiz.

Esto sorprendió a los seguidores del programa, ya que el comunicador había participado en las recientes ediciones del programa de Magaly, específicamente en las promociones de las nuevas revelaciones detrás de la separación de Flor Polo y Néstor Villanueva.

Ricardo Rondón se enfrentó a Magaly

Antes de que Magaly Medina perdiera a uno de sus ‘urracos’, Ricardo Rondón se había tomado unos minutos para responderle a la polémica presentadora. Cabe mencionar que la figura de ATV lo había llamado “misógino, hipócrita y mono con metralleta”.

“Que yo recuerde, estimada Magaly, jamás te he lacerado tu dignidad como mujer y jamás me he referido a ti como madre porque siempre he destacado que primero eres una dama y que yo tengo que criticar tu función en un programa de televisión (...). De ahí a llamarnos misóginos, eso me parece poco cortés, porque es como si te dijera que tú padeces de misandria”, fue la respuesta del conductor.