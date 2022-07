Juan Víctor admite que no le pasa pensión a Andrea San Martín desde marzo del 2022

Al igual que con Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez mantienen una disputa legal por la tenencia de su hija que parece de nunca acabar. El caso vuelve a cobrar relevancia a raíz de la nueva denuncia de la modelo luego de que se filtrasen unos chats suyos conversando con el bailarín ‘Pato’ Quiñones. Al inicio, se pensó que la querella era contra su ex, pero la propia Andrea aseguró que fue para que se investigue el caso a profundidad.

Pero antes de la versión de la influencer, la ‘Urraca’ presentó un informe con declaraciones del piloto en el que, entre otras cosas, reveló que desde hace algunos meses este no pasa la respectiva pensión alimenticia hacia su niña. El joven también contó los motivos de esta decisión, los cuales tiene que ver con su situación económica y la demanda interpuesta por la madre de su primogénita.

Juan Víctor admite que no le pasa pensión a Andrea San Martín

Juan Víctor aseguró que, mientras dure el enfrentamiento legal con Andrea San Martín, no depositará la mensualidad correspondiente para su pequeña. Además, afirmó que la influencer pide un total de 5.000 soles de manutención para su niña.

“Yo no estoy pasando pensión, ya que no tengo un acuerdo. (Andrea) me ha presentado una demanda de alimentos por 5.000 soles. Yo le he depositado hasta el mes de marzo, tengo los váucheres. Ella dice que no le he depositado en la cuenta del Banco de la Nación”, inició.

Juan Víctor tiene un abogado que pagar por lo que no pasará pensión

Otro hecho que detalló el piloto fue que, debido a los gastos que le genera el abogado que contrató para afrontar la demanda de Andrea, no puede hacer el correspondiente depósito a su niña.

Andrea San Martín detalló cómo es la situación con el padre de su hija. Foto: composición LR/@juanvictors_/Instagram/captura de ATV

“Yo, recién en febrero, he sido notificado por ella misma en una carta notarial (en la que me indica) a qué cuenta del Banco de la Nación debería depositarle (la pensión). Y yo en mayo le he depositado el mes de marzo. Yo, hasta el mes de marzo, he venido pagando una pensión. No veo a mi hija desde noviembre y he seguido de buena fe depositando, y no estoy depositando en este momento porque tengo un abogado que pagar”, agregó.