Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’ y conductor de “América hoy”, aprovechó su visita al programa “Más espectáculos”, que es presentado por Jazmín Pinedo, para recordarle sus enfrentamientos con Magaly Medina por la entrevista que hace algunos meses la joven conductora le realizó a Jefferson Farfán. En el encuentro entre ambas figuras, Dávila celebró con Pinedo el éxito de su canal de YouTube, en el que llegó a entrevistar a diversos personajes, tales como ‘Choca’ Mandros y Melissa Paredes, entre otros.

“En YouTube, he sido un éxito, 20.000 seguidores, son entrevistas sanas, no como tú que te peleas con todo el mundo”, dijo el también presentador de “América hoy”. Esto causó una risa algo incómoda en la modelo. Inmediatamente, Pinedo le cambió de tema de conversación, ya que Dávila se había referido directamente a los problemas que ella tuvo con Magaly Medina. Entonces, la también empresaria le preguntó si su canal le estaba resultando rentable o no.

Jazmín Pinedo preocupó a sus seguidores al contar reveladora experiencia. Foto: composición/captura América TV

“Tuve que hacer mi entrevista a ‘Choca’ en dos partes”, afirma ‘Giselo’

“¿Y ya ganas tu platita?”, cuestionó Jazmín Pinedo a ‘Giselo’. “Todavía falta, son 100.000 (suscriptores), facturé con Choca, tuve que hacerlo en dos partes”, contestó el popular conductor de forma sarcástica. Al parecer, Pinedo no quiere recordar mucho los entredichos que tuvo con la presentadora de ATV, ya que ella hizo una referencia machista sobre su encuentro con el delantero de Alianza Lima. “Sácate el lazo”, expresó literalmente Medina acerca de la forma amena cómo entrevistaba la ‘Chinita’ al deportista.

Jazmín Pinedo: “Tengo cinco carros encima”

La mañana del 1 de julio, Jazmín Pinedo se tomó unos minutos en “Más espectáculos” para aconsejar a Luciana Fuster sobre cómo sobrellevar las críticas negativas. Asimismo, aprovechó para revelar que viene siendo perseguida cada vez que se encuentra en la calle durante la semana. “Así como recibimos comentarios positivos, también recibimos comentarios negativos. Algunos que no debemos permitir, por supuesto, que se ponga una pulserita roja para la buena energía. Ahora que me andan persiguiendo para todas partes. Tengo cinco carros encima de mí, de lunes a viernes, hay que andar con sus cositas (que den buena energía)”, comentó.