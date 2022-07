Gabriela Serpa tras ser acosada en discoteca: “Nadie tiene derecho a sobrepasarse”

¡Indignada! El último fin de semana, Gabriela Serpa vivió un incómodo momento cuando se encontraba animando un show en una discoteca. La actriz cómica de “JB en ATV” fue víctima de acoso sexual cuando se disponía a tomarse una foto con uno de sus seguidores.

Tras la difusión viral en redes sociales de este desafortunado momento, la modelo se pronunció para dejar claro que nada justifica que le falten el respeto de esa forma, ya que recibió desagradables comentarios en redes sociales.

¿Qué dijo Gabriela Serpa?

“Quiero aclarar que no dejé que nadie me toque. Esa persona me pidió una foto y veía que la gente se reía, hacían gestos; y le dije: ‘¿Qué te pasa?’. Ahí reaccioné y lo sacaron... Fue una falta de respeto de esa persona”, comentó.

“En el momento que sucedió, no lo sentí; pero nunca me lamió, como dicen algunos en las redes sociales. Yo estaba haciendo juegos con el público en el escenario, pero eso no le da derecho a nadie a sobrepasarse. .. Si me hubiera dado cuenta antes, le hubiera estampado una cachetada, pero me agarró desprevenida”, agregó la actriz.

Gabriela Serpa vivió fue víctima de acoso sexual anteriormente

Esta no ha sido la única vez que Gabriela Serpa ha sido víctima de acoso sexual. A mediados de marzo de este año, durante una entrevista para el programa “Moloko podcast”, la también modelo contó que sufrió acoso sexual cuando realizaba una presentación en Pucallpa.

“El domingo (13 de marzo) tuve un evento en Pucallpa. Llegamos a las 11.00 a. m. Fuimos a almorzar, después le dije a mi amiga para meternos a la piscina... Entonces, estaba sentada con ella y se acercaron tres personas en estado etílico. Una de ellas me dice: ‘Por favor, para tomarnos una foto’”, detalló.