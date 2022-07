Sebastián regresó con Andrea por deuda de pensión de alimentos, según Greg Michel: “No la ama”

Hace unos días, Sebastián Lizarzaburu fue acusado de ser infiel a Andrea San Martín con una joven chiclayana. Por otro lado, se filtraron un chats de la empresaria con el popular ‘Pato’ Quiñones, lo cual desató todo tipo de comentarios que indicaban una crisis en la pareja.

Por ello, Greg Michel, quien fue amigo cercano del modelo, dejó boquiabiertos a más de uno al revelar que el afamado ‘Hombre roca’ no estaría enamorado de la influencer y que permanecería a su lado por una deuda de alimentos.

¿Qué dijo Greg Michel?

La producción de Magaly Medina se puso en contacto con el modelo belga Greg Michel, quien dio muchas revelaciones de Sebastián Lizarzaburu sobre su relación con Andrea San Martín.

“(Sebastián Lizarzaburu parece que le fue infiel a la San Martín) Qué fuerte. Ese a mí me dijo que no la ama, que no es feliz cuando fui a su casa después de mi accidente” , se lee en el chat que expuso la figura de ATV.

“Regresó solo por la deuda de la pensión o iba a ir preso”, agregó.

Andrea San Martín no cree que Sebastián esté con ella por la pensión de alimentos

Ante esta evidencia, Andrea San Martín restó importancia a dicha versión y aseguró que tiene un hogar feliz al lado de Sebastián Lizarzaburu. “Para empezar, Greg no es amigo cercano de Sebastián hace muchísimo tiempo. Las opiniones de los demás no me interesan, a mí me interesa las conversaciones que yo tengo con mi pareja, lo que yo veo en mi realidad dentro de mi familia y mis cuatro paredes”, aclaró tajantemente en el programa de Magaly Medina.