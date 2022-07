Andrea San Martín descarta que Lizarzaburu haya regresado con ella para evitar problemas legales

Andrea San Martín se presentó en el programa de Magaly Medina, el último 5 de julio, para esclarecer algunos detalles de su presunta infidelidad a Sebastián Lizarzaburu tras la difusión de comprometedores chats con el bailarín ‘Pato’ Quiñones.

En un punto de la conversación, Magaly Medina presentó una conversación que tuvo la producción de su programa con el modelo Greg Michel. En la plática se le consultaba al belga respecto a la infidelidad del ‘Hombre roca’ hacia Andrea San Martín luego de que una chica afirmara que el fisiculturista la había invitado a su hotel en Cajamarca en horas de la madrugada.

¿Qué dijo Greg Michel?

Magaly presentó en vivo la respuesta de Greg Michel, la cual dejaba abierta la posibilidad de que Sebastián lizarzaburu había retomado su relación con Andrea San Martín para no atravesar los mismos problemas legales que ella y Juan Víctor mantienen a la fecha.

“Qué fuerte. Ese a mí me dijo que no la ama, que no era feliz, cuando fui a su casa después de mi accidente. (...) Regresó solo por la deuda de la pensión, iba a ir preso (...)’', fue el mensaje que escribió el ex chico reality en el chat de WhatsAapp emitido en pantallas.

Andrea San Miguel invalida testimonio de Greg Michel

La exconductora descartó lo expuesto por Greg Michel y acotó que el modelo no es amigo de su pareja y que no se frecuentan hace mucho. “Greg Michel no es amigo cercano de Sebastián”, precisó la también modelo.

Ante su respuesta, Magaly Medina le consultó: “¿Tú crees que Sebastián Lizarzaburu está contigo para no ir preso?, ¿para no tener los mismos problemas que tiene Juan Víctor contigo?”.

“Las opiniones de los demás a mí no me interesan. A mí me interesan las conversaciones que yo tengo con mi pareja, lo que yo veo en mi realidad dentro de mi familia y mis cuatro paredes”, sostuvo, en otro momento, Andrea San Martín para dejar el tema por sentado.