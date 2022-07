Andrea San Martín: ¿cómo explicó sus chats con ‘Pato Quiñones’ y qué medidas tomó?

Andrea San Martín volvió a ser protagonista de los principales portales de espectáculos del Perú luego de que se filtraran unos chats privados en los que mantuvo comunicación con el ‘Pato’ Quiñones, a pesar de seguir en una relación con Sebastián Lizarzaburu. En ese sentido, la joven modelo se presentó en el programa de Magaly Medina, el último martes 5 de julio, para responder al detalle sobre este y otros temas.

La influencer también contó las medidas legales que tomó para cuidar su seguridad virtual y así evitar que nuevos pantallazos sean filtrados. Otro hecho que dio a conocer la ‘Chica dorada’ fue la reacción de su actual pareja y padre de su segunda hija tras saber sobre estas conversaciones.

¿Qué dijo Andrea San Martín sobre los chats con ‘Pato’ Quiñones?

Andrea San Martín no respondió directamente a la pregunta de Magaly Medina y aseguró que, como aclaró en sus redes sociales, solo le dio explicaciones a Sebastián Lizarzaburu en su intimidad de pareja. La madre de dos hijas reveló que hubo una discusión entre ambos, pero que esta no pasó a mayores, ya que conversaron como dos personas civilizadas.

“Ya ese tema lo aclaré en mis redes sociales. Dije que no lo íbamos a volver a tocar. Hay temas de parejas que es mejor manejarlos en privado. (...) Claro que hubo una discusión, obvio, pero no tengo por qué salir a decir al mundo entero: ‘Me estoy peleando con él’”, indicó.

Asimismo, la exintegrante de “Combate” pidió explicaciones a su novio tras la denuncia de una joven modelo, quien aseguró que Sebastián le escribió una noche invitándola a su hotel. La exconductora aclaró que ambos vieron algunas conversaciones en el teléfono del chico reality y que llegaron a “buen puerto”.

¿Qué medidas tomó tras los chats filtrados con ‘Pato’ Quiñones?

El último lunes 4 de julio, Andrea San Martín interpuso una denuncia ante una división especializada de la Policía Nacional para investigar el robo de información de su cuenta de iCloud. Según la expresentadora, este hecho se estuvo repitiendo desde finales del 2021 y hasta dio a entender que su expareja Juan Víctor habría tenido que ver.

“Se dijo que yo había realizado una denuncia en su contra. En realidad, no es una denuncia contra él, es en el área de especialización cibernética (de la PNP) para que ellos investiguen qué es lo que ha pasado con mi teléfono, porque empiezo a tener episodios de pérdidas de screenshots. Quería aclarar que no he hecho una denuncia contra Juan Víctor por esa razón. Simplemente, a la hora denunciar, los especialistas lo que hacen es preguntarme cuáles son los antecedentes, quiénes han tenido acceso a tu celular y demás”, añadió.