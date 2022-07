Andrea San Martín aclara que no interpuso denuncia contra Juan Víctor por filtración de chats

Andrea San Martín se presentó en “Magaly TV, la firme” para hablar sobre la filtración de sus conversaciones con el bailarín ‘Pato’ Quiñones y el enfrentamiento legal que mantiene con el padre de su segunda hija, Juan Víctor Sánchez.

Por primera vez, la modelo contó su versión de los hechos respecto a los comprometedores chats con el bailarín peruano, que se dieron cuando ella ya había retomado su relación con Sebastián Lizarzaburu.

“Gracias, corazón, ando paseando por Lima sola, ¿tú la pasarás en La Punta? ¿Te parece si el miércoles te recojo en la tarde y vemos qué hacemos?”, fue el mensaje que Andrea le dejó a su amigo ‘Pato’ Quiñones.

Andrea especifica los términos de su denuncia por filtración de chats

Si bien en un inicio “Amor y fuego” dio a conocer que la influencer responsabilizó a Juan Víctor Sánchez de haber sido quien difundió dichas conversaciones y hasta lo denunció por esa razón, Andrea San Martín descartó tal posibilidad en conversación con Magaly Medina.

Andrea indicó que realizó una denuncia ante la Unidad de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional del Perú por la violación a su intimidad y que esta no estuvo dirigida a Juan Víctor Sánchez.

No obstante, pese a que no lo está denunciando directamente, sí mencionó el nombre del piloto como parte de la investigación, pues lo considera sospechoso, ya que él fue una de las persona que tuvo acceso a su ICloud (servicio de almacenamiento en la nube de Apple).

“Se dijo que yo había realizado una denuncia en su contra. En realidad, no es una denuncia contra él, es en el área de especialización cibernética para que ellos investiguen qué es lo que ha pasado con mi teléfono, porque empiezo a tener episodios de pérdidas de screenshots”, explicó la exconductora a Magaly.

“Quería aclarar que no he hecho una denuncia contra Juan Víctor por esa razón. Simplemente, a la hora denunciar, los especialistas lo que hacen es preguntarme cuáles son los antecedentes, quiénes han tenido acceso a tu celular y demás”, agregó la ex chica reality.

¿Qué dijo sobre su relación con Lizarzaburu tras chats con ‘Pato’ Quiñones?

Respecto a cómo habría reaccionado Sebastián Lizarzaburu ante sus públicas conversaciones con el bailarían Patricio Quiñones, la influencer indicó que tuvo una discusión con su pareja, pero que supieron resolver sus diferencias en privado.