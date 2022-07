Ale Venturo: ¿qué régimen de visitas pide su expareja y por qué Jorge Cuba está involucrado en el caso?

Alexandra Venturo y Daniel León se encuentran enfrentados porque el segundo solicita a la madre de su hija que permita pasar tiempo con él y su familia. En medio de esto aparece la figura de Jorge Cuba, ‘Don gato’, como el mediador de un pleito cuyos únicos intereses parecen ser económicos.

Alexandra Venturo: ¿qué régimen de visitas solicita Daniel León?

El 5 de julio, el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, “Amor y fuego”, reveló el audio de una conversación entre Daniel León y Jorge Cuba, padre de Rodrigo Cuba, actual pareja de Alexandra Venturo.

En la grabación, León señala que no busca la tenencia compartida de la niña. Según sostiene su pedido, quiere que se le permita pasar un fin de semana con la menor.

“Yo quiero el fin de semana para que mi hija pueda conocer a su familia. Mi familia vive en Punta Hermosa. Yo no tengo cómo llevar a mi hija allá un día de semana en la tarde, después del nido”, señaló.

Asimismo, Daniel León hizo hincapié en que, por la edad de la niña, 2 años, su tiempo con ella iba a ser muy limitado, porque se prioriza que esté con su madre.

“Entonces hasta los 5 años me van a restringir mucho la relación que pueda tener mi hija con ese lado de su familia”, expresó.

¿Cuál es el papel de Jorge Cuba,’?

En una entrevista anterior a “Amor y Fuego”, realizada en junio, Daniel León denunció la intervención de Jorge Cuba, ‘Don gato’. Según dijo, como abogado de Alexandra Venturo estaría condicionando las visitas a la menor a través de pagos.

“Control, aparte de económico, porque quiere asegurarse de que esté ahí pagándole lo que ella pida hasta que mi hija acabe el colegio. Creo que es un tema de control y mal asesoramiento por Jorge Cuba, que es el que está detrás de todo esto”, indicó.

Como prueba de lo dicho, Daniel León mostró las conversaciones con Alexandra Venturo, en las que ella le pregunta si ya le depositó. Además, se mostró indignado cuando la madre de su hija solicitó medidas de protección al alegar que él era un peligro para la menor.

“(...) Pero cuando le di 500 dólares, ahí sí no era un peligro, llévatela libremente. Cuando regresé y ya no tenía más plata para darle, volví a ser un peligro y ya no podía ver a mi hija”, sostuvo.

Ahora, en el audio que difundió “Amor y fuego”, el 5 de julio, Jorge Cuba insta a David León a elevar la mensualidad a S/ 3.000 soles.