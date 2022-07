Rocío Miranda revela rencilla con Jazmín: “Dijo: ‘No te saludo porque hablaste mal de mí’”

Con información de María Pía Ponce/ URPI-LR

Al parecer, Rocío Miranda aún no ha hecho las paces con Jazmín Pinedo. La exvoleibolista sorprendió al mostrarse segura de que la presentadora no la quiere ver en su programa de televisión. Cabe mencionar que, la deportista retirada ya había hablado previamente de la ex chica reality.

Rocío sobre pelea con Jazmín: “Esto pasó hace mucho tiempo”

Después de visitar el set de “D’ mañana”, Rocío Miranda declaró en exclusiva para La República y se animó a conversar sobre cómo quedó su relación con Jazmín Pinedo tras haberla criticado tres años atrás por haber sido la corresponsal elegida para cubrir el Mundial de Rusia 2018 en el canal donde trabajaba.

La exdeportista recordó que fue sincera al dar su opinión sobre esta decisión de la casa televisiva. Asimismo, no dudó en revivir detalle a detalle cómo fue el contexto en el que expresó su parecer.

“Esto pasó hace mucho tiempo. (...) Un reportero me preguntó: ‘Rocío, ¿qué opinas (de) que Jazmín vaya a cubrir el Mundial?’. Bueno, pues (respondí) me imagino que sabrá muchas cosas, que el Mundial se juega en Rusia, que ciertos equipos no están yendo y que la pelota es redonda, de un modo irónico, porque no me pareció que el canal mande a Jazmín cuando hubo un reportero que estuvo toda la eliminatoria detrás de la selección. Creo que (él) merecía ir”, contó.

"Di mi punto de vista, pero ella se lo tomó muy a pecho", dijo Rocío Miranda. Foto: Rocío Miranda/Instagram, Jazmín Pinedo/Instagram

¿Rocío no quiere ir a “Más espectáculos”?