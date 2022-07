Le dijo no. El destacado bailarín Patricio ‘Pato’ Quiñones ha declarado ante el programa “Amor y fuego” que la modelo Andrea San Martín le escribía siempre mensajes en sus redes sociales (sobre todo en Instagram). “Nosotros nos hemos cruzado antes, en los pasillos de la televisión y, desde la pandemia, empezamos a hablar por redes. Cuando iniciamos a conversar, ella no estaba con Sebastián”, expresó el artista en la entrevista que tuvo con Rodrigo González y Gigi Mitre.

Patricio Quiñones fue invitado por Andrea San Martin para salir, pero este se negó. Foto: composición Jazmín Ceras/LR.

Bailarín no aceptó invitación de la influencer

El coreógrafo, quien actualmente reside en la ciudad de Miami y se encuentra alejado de la televisión peruana, ha dicho que prefirió no verse con Andrea, con quien tuvo una relación años atrás.

“Mi plan realmente era ver a mis amigos del colegio, a mis amigos de La Punta, a mis amigos del baile y a mi familia. Yo hice mis planes, las cosas no se dieron, no pude. Eso es lo que se vio. Yo ya no tenía otra manera de decirle: ‘Oye, sabes, yo no puedo’. No hay forma bonita de decir que no”, aclaró Quiñones.

Las conversaciones entre ‘Pato’ Quiñones y Andrea San Martín

El último 8 de mayo, mientras se celebraba el Día de la Madre, Andrea San Martín le escribió al ‘Pato’ para pedirle acompañarlo al distrito de La Punta (donde vive su familia), según el bailarín.

“Gracias corazón, ando paseando por Lima sola, tú la pasarás en La Punta? Te parece si el miércoles te recojo en la tarde y vemos qué hacemos“, se lee.

“¿Hola? Sigues sin planes para hoy en la noche? Yo salgo de la chamba a las 7 (...). ¿Regresas en junio?”, le volvió a escribir.

Finalmente, Quiñones le responde y le dice que tendría tiempo solo para la persona con la que él sale.

Cabe recordar que, si bien ambos se conocieron cuando ella había roto su relación con Sebastián Lizarzaburu, la conversación de mayo se produce cuando Andrea había vuelto con el papá de su hija.