Los problemas parecen perseguir a Miguel Barraza en lo que va de este 2022, ya que luego de los líos con su hijo Roberto Barraza, ahora el ‘Chato’ reveló haber sido estafado por un productor. En una reciente entrevista con un diario local, el actor cómico aseguró haber grabado casi 15 programas, pero después de haberse transmitido en señal abierta, no le pagaron un solo sol.

El exintegrante de “Risas y salsa” señaló estar emocionado con este proyecto, por lo que invirtió su tiempo esperando una retribución económica. Sin embargo, esta nunca llegó y ahora no encuentra respuesta de parte de este personaje.

Miguel Barraza denuncia haber sido estafado por productor

“Estoy bastante decepcionado con este tipo, el productor que me contactó para conducir este programa, tuvimos un acuerdo y grabé 15 programas para la televisión, he invertido mi tiempo y mis ganas de hacer algo chévere y nunca me pagó ni un sol”, inició.

Miguel Barraza superó la COVID-19 gracias a las tres dosis de la vacuna. Foto: Miguel Barraza/ Instagram

“El primer programa salió en Panamericana Televisión y ahora ni me contesta el teléfono, se hace el loco conmigo”, agregó para Trome.

Miguel ‘Chato’ Barraza marca distancia de su hijo

A mediados de mayo del 2022, Roberto Barraza, hijo del ‘Chato’, fue detenido por la Policía por el presunto robo de un celular a un transeúnte. El hombre armó todo un escándalo en la comisaría donde fue trasladado, aunque luego pidió perdón por sus actos a su padre. No obstante, Miguel Barraza aseguró que no quiere saber nada de él tras este nuevo escándalo.

“No quiero hablar ni con él ni con nadie. Ya tiene sus años y punto. Él ya tiene 30 años. Ya he tenido tres infartos cerebrales y ¿me va a dar el cuarto?”, indicó bastante dolido en el programa de Magaly Medina.