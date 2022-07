¿Por qué Magaly Solier se rehúsa a dar pensión de alimentos al padre de sus hijos?

Fuertes declaraciones. La actriz Magaly Solier fue contactada por las cámaras de “Magaly TV” y contó oscuros pasajes de su matrimonio con Erick Plinio Mendoza, también padre de sus dos hijos. Asimismo, resaltó que ha decidido no cumplir con la pensión de alimentos impuesta por un juez, al asegurar que su expareja aún le debe dinero, entre otras razones.

Los menores de 6 y 9 años viven con su padre actualmente y fue él quien contó a los reporteros de la ‘Urraca’ que un Juzgado de Paz Letrado dictaminó que la protagonista de “Lina de Lima” debe pagar una pensión de 3.000 soles por sus hijos; sin embargo, aún no ha acatado la medida.

La actriz, natal de Huanta, no ve a sus hijos desde hace más de ocho meses y, hasta el momento, le debe alrededor de 15.000 soles a su expareja. “Parece que no los quisiera y la única vez que vino a visitar a los chicos, vino en una situación como siempre, o sea, se notaba que estaba ebria”, dijo Mendoza a “Magaly TV”.

¿Qué dijo Magaly Solier sobre la pensión de alimentos?

Magaly Solier rompió su silencio y tildó a su aún esposo de una persona agresiva. Aseguró que, durante una década, fue ella quien se encargó de todos los gastos de sus hijos. “Tú crees que es tan fácil pedir pensión de alimentos cuando él tiene denuncias, 10 años de abandono hacia sus hijos”, dijo.

“(Plinio Mendoza) Tiene denuncias de pensión de alimentos que todavía no me ha devuelto. Que trabaje. Yo soy Magaly Solier, la que se sacó la mugre. Mis hijos tenían lo mejor en mis brazos. Que siga asumiendo los costos, yo no le voy a dar nada”, agregó.

Del mismo modo, dijo tener problemas financieros. “No tengo ese dinero, tengo 30 céntimos en mi billetera, exactamente, para eso tiene un padre profesional”. Sin embargo, las cámaras de Magaly Medina la captaron en una discoteca recientemente, además de haber viajado de Lima a Trujillo.

Magaly Solier señala que su esposo le hizo perder un bebé

Luego de que Plinio Mendoza haya calificado a Magaly Solier de “mala madre”, entre otros adjetivos despectivos, la actriz reveló difíciles momentos que pasó cuando convivía con él en Ayacucho. En ese sentido, aseguró haber sufrido varios abortos por su culpa.

Magaly Solier es acusada de abandonar a sus hijos. Foto: composición LR/ Instagram