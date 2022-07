Magaly Solier afirma que su exesposo le hizo perder un bebé: “Me quitó el motor de mi vida”

Magaly Solier brindó una entrevista al programa “Magaly TV, la firme”, luego de que sea acusada de no pasarle una manutención a sus hijos, quienes ahora están a cargo de su exesposo, Erick Mendoza. La actriz peruana aseguró que vivió hechos de violencia por parte de su expareja, por lo que se niega a darle una pensión de alimentos.

La acusación de Magaly Solier a su exesposo

Sin embargo, en un momento, la protagonista de la película “La teta asustada” sorprendió al afirmar que Erick Mendoza hizo que perdiera a su bebé. Contó que, debido a las agresiones físicas, tuvo un aborto.

“ Me quitó el motor de mi vida, porque él mató a mi hijita en mi vientre. Me empujó, hay miles de cosas que ustedes no saben y no le tengo miedo a ese idi... solo quiero que me diga dónde ha enterrado a mi bebé... Aborté de tanto golpe ”, expresó la actriz.

Magaly Solier se niega a darle manutención a sus hijos

La artista nacional mencionó que Erick Mendoza no se hizo responsable de los menores durante muchos años. “Mis hijos tenían todo lo mejor en mis brazos... Él tiene denuncias, 10 años de abandono hacia sus hijos”, sostuvo.

Explicó que por ese motivo no está dispuesta a entregarle una suficiente cantidad de dinero a su expareja para que pueda mantener a sus pequeños. “Que siga asumiendo todo el costo, pero yo no le voy a dar nada... Para esto tienen un padre profesional, yo soy una madre campesina, borracha, mala madre y loca”, agregó.

Incluso, aseguró que tiene “30 céntimos en la billetera” y dejó toda la responsabilidad a su expareja, pues ella es solo una “mujer de la sierra sin estudios”.

¿Dónde denunciar casos de violencia contra la mujer?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).