Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu se pronuncian sobre filtración de chats

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu se encuentran en medio de una polémica situación, debido a que el programa “Amor y fuego” difundió unos chats que se filtraron en las redes sociales. En las conversaciones, la empresaria le pide tener un encuentro al bailarín ‘Pato’ Quiñones en su casa, pero sin la presencia de su pareja.

¿Qué dicen los chats de Andrea San Martín y ‘Pato’ Quiñones?

Según las capturas, ‘Pato’ Quiñones viajó a Perú para quedarse unos días. En ese contexto, Andrea San Martín le propuso un encuentro, pero él se negó diciéndole que tenía que ir al dentista y que una mujer, con la que estaba saliendo, iba a visitarlo en su departamento.

“ Gracias, corazón, ando paseando por Lima sola , ¿tú la pasarás en La Punta? ¿Te parece si el miércoles te recojo en la tarde y vemos qué hacemos?“, le escribió Andrea San Martín al bailarín. “¿Hola? ¿Sigues sin planes para hoy en la noche? Yo salgo de la chamba a las 7 , ¿regresas en junio?”, vuelve a insistir la ex chica reality.

Luego, el conductor Rodrigo González se comunicó con ‘Pato’ Quiñones para conocer más detalles sobre este tema y él terminó confirmando que ese chat es verdadero. “Yo ya no tenía otra manera de decirle: ‘Oye, ¿sabes qué? Yo no puedo’. No hay forma bonita de decir que no”, indicó.

¿Qué decisión tomaron Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu?

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu reaparecieron juntos en sus historias de Instagram para explicar qué decisión tomaron respecto a esta polémica. Ambos mencionaron que su relación no ha terminado y que conocen bien los límites. “Han sido generadas por terceros con la única finalidad de generar problemas entre nosotros”, dijo el popular ‘Hombre Roca’.