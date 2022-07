‘Rauw Alejandro’ se convirtió en el ganador de la última temporada de “Yo soy” y obtuvo así el tan anhelado trofeo. Tras una destacada serie de presentaciones en el programa de Latina, el artista conocido como Barúa se consagró como el mejor imitador del Perú luego de superar a los ‘dobles’ de Bryan Arámbulo, Carlos Vives, Anna Carina, Christian Nodal y Joe Arroyo.

Sin embargo, no todo ha sido perfecto en la carrera del joven participante, ya que en 2021 la depresión lo afectó y tuvo que luchar fuertemente para poder salir adelante. Así lo reveló el artista a través de sus redes sociales.

“Hace un año estaba sumergido en una depresión muy profunda. Puedo jurar que no sabía cómo salir de ese agujero. Estuve mucho tiempo sin hacer nada, sin comer bien, sin reír, sin nada que me anime porque sentía que lo había perdido todo y Dios me levantó”, relató.

El emotivo mensaje de Rauw Alejandro de Yo soy. Foto: Barúa/ Instagram

Seguidamente, el ‘Rauw Alejandro’ de “Yo soy” agradeció a todas y cada una de las personas que lo apoyaron durante su paso por el famoso espacio de entretenimiento de Latina.

“Gracias a todos los que se han sumado para apoyarme, desde conocidos hasta desconocidos, mi novia, familiares y personas que, de manera incondicional, han estado en esta etapa conmigo. Gracias ‘Yo soy’ por esta hermosa experiencia, de corazón espero que esto solo sea un hasta luego. Aquí hay muchos artistas que desean tener un espacio para mostrar su talento y este bello programa ha sido una ventana gigante para todos durante estos 10 años”, manifestó.

‘Rauw Alejandro’ de Yo soy recuerda a su padre fallecido

Con gran emoción, el imitador de ‘Rauw Alejandro’ le dedicó a su padre su triunfo en “Yo soy” y posteriormente le dedicó unas emotivas palabras de agradecimiento.

“Un abrazo al cielo, papito; cada vez más cerca de cumplir nuestro sueño y no dejaré de luchar hasta que lo consiga”, expresó el imitador.