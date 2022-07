Katia Palma, antes y después: ¿cómo ha sido su radical cambio durante su paso por “Yo soy”?

Katia Palma es una famosa actriz y presentadora de televisión nacional. La también clown, quien hace poco se despidió de “Yo soy: 10 años” tras el final del reality, es conocida por haber participado constantemente en otros proyectos, a la par de su rol como jurado en el programa de Latina. Precisamente, uno de ellos la llevó a cambiar totalmente su apariencia. Entérate de todos los detalles en esta nota.

¿Qué otros proyectos ha asumido Katia durante su tiempo en “Yo soy”?

La versatilidad de Katia Palma le ha permitido ser una de las artistas favoritas del espectáculo peruano. Por ello, la actriz no ha dudado en presentar sus mejores obras de humor, tanto de forma independiente como en colectivo. En mayo de este año, se animó a lanzar su unipersonal “Los rollos de Katia”. Esta obra, la cual tuvo ocho funciones, gozó de una buena acogida por parte del público.

Así se vivió "Los rollos de Katia", unipersonal de Katia Palma. Foto: Corito Producciones/ Instagram

Asimismo, la figura televisiva retomó una de las propuestas que la llevaron a la fama. A inicios del 2022, se anunció el regreso de “Las monjas de Pataclaun”, propuesta escénica de Katia Palma, Patricia Portocarrero y Saskia Bernaola. Tras 16 años de ausencia, el popular trío Sor Rita, Sor Bete y Sor Rento hicieron reír a sus fanáticos en la Cúpula de las Artes del Jockey Plaza.

"Pataclaun" anuncia el regreso de "Las monjas de Pataclaun" a los escenarios a partir de este 16 de abril. Foto: Instagram.

Katia Palma criticó la nueva versión de “Habacilar”

De igual forma, se esperaba que Katia sea parte de la nueva versión que América Televisión lanzó de “Habacilar”. No obstante, lo negó totalmente y salió a desmentir los rumores al respecto. En una entrevista con Jesús Alzamora, reveló que no estaba conforme con el nuevo formato del programa.

“Cuando vuelve este nuevo programa, me encontré con Peter (Fajardo), amigo mío. Cuando hemos hablado siempre hay una onda bien chévere, entonces le pregunto: ‘¿Qué vas a hacer con ese proyecto?’; y me contó. Me dio pena porque fui parte del programa. Igualar a Raúl, no (se puede). Reemplazar eso, no”, comentó.

La nueva imagen de Katia Palma

Katia Palma confesó que, además de sus proyectos en la televisión y teatro, ha trabajado en varios aspectos de su vida personal. La actriz contó que, desde hace más de cuatro años, se ejercita constantemente y se alimenta de forma balanceada. También recalcó que ha recibido la asesoría y apoyo de especialistas para cumplir con sus objetivos sin perjudicar su salud.

Por ello, su imagen ha ido cambiando con el pasar del tiempo. Recientemente, la jueza de “Yo soy: 10 años” sorprendió a sus fanáticos al lucir uno de sus mejores trajes para la gala final del show. “Tremendo ‘luketi’. Hoy, final de ‘Yo soy: 10 años’. Tremenda temporada”, escribió la artista en el video que se hizo viral en redes.