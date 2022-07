Rubén Blades: la vez que impidió que le den drogas a Héctor Lavoe

Rubén Blades participó recientemente en una entrevista realizada por El Chombo para su canal YouTube. El cantante puertorriqueño contó cómo llegó a interpretar “El cantante”, de la autoría de Héctor Lavoe, la cual se convirtió en un éxito mundial. Sin embargo, lo que sorprendió a sus fans fue el momento en el que narró cuando evitó que le dieran drogas en un conocido club de Estados Unidos.

¿Cómo era la relación entre Rubén Blades y Héctor Lavoe?

Luego de que le consultaran sobre si habría tenido un conflicto con Héctor Lavoe, Rubén Blades negó con la cabeza y contó cómo era su relación.

“Nunca tuve conflicto con él. Éramos competidores, obvio. (...) La relación con él no fue para mí tan cercana porque andaba metido en drogas y yo no. La gente que está metida en drogas no quiere gente al lado de ellos que no hacen drogas, porque creen que los están juzgando, que se creen superiores a ellos. El entorno en que ellos andan no es mi entorno tampoco. No puedo estar con siete tipos que están metidos en eso y yo no. Eso hizo que no tuviéramos una intimidad”, precisó.

Rubén Blades evitó que Héctor Lavoe consumiera drogas

Rubén Blades recordó la vez en la que Lavoe se presentó en el Club El Corso de Nueva York y él acudió a su concierto, en el cual evitó que consumiera sustancias ilícitas.

“Una vez fui al Club El Corso, fui a oírlo porque uno aprende y él me llamó: ‘Oye, Rubén, ven acá’. Me senté, en la mesa había seis tipos. ‘Tómate algo’, ‘dame un ron con soda’ (intercambiaron palabras); y comenzamos a conversar y de repente uno de los tipos que estaba ahí sacó un poco de pastilla y se la puso en frente a Héctor y Héctor la agarró. Yo le agarré la mano y le dije: ‘No, no haga esa vaina, qué te pasa’. Me miró y lo hice que la dejara otra vez en la mesa. Yo me volteo y le digo a los tipos: ‘Ustedes son amigos de él y le están dando estas vainas que no le convienen, por favor no hagan eso’. La mesa se puso toda tensa. Le di un abrazo a Héctor y me fui para la barra”, comentó el cantante.

Además, el salsero reveló que a los minutos Héctor se mostró preocupado y le pidió retirarse del lugar. “Vete, vete de aquí de una vez. Esos tipos están bravos, están ofendidos, por favor vete que no quiero que te pase nada”, fueron las palabras del intérprete de “Juanito alimaña”.