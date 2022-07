El ‘Gato’ Cuba reapareció en un estadio de fútbol tras filtración de audio con Melissa Paredes

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba dejaron sorprendidos a miles de peruanos luego de que se filtraran unos audios en los que la modelo acusa al deportista de haber agredido a la hija de ambos. El futbolista, quien en todo momento ha negado haber atentado contra la menor, sorprendió al estar presente en el último encuentro de Sport Boys.

¿Qué hacía el ‘Gato’ en el partido de Sport Boys?

A pesar del escándalo que ha protagonizado junto a su exesposa, Rodrigo Cuba decidió asistir al encuentro disputado por Sport Boys el último domingo 3 de julio. La expareja de Melissa Paredes se animó a compartir en sus redes sociales las imágenes de su paso por el estadio Iván Elías Moreno, el cual se encuentra en Villa El Salvador.

En esta ocasión, su equipo se enfrentó a Sport Huancayo. El deportista grabó desde la tribuna el momento en el que el partido iba a empezar. Al parecer, el futbolista no está en las mejores condiciones para desempeñarse en las canchas, ya que sigue atravesando un difícil momento que involucra a toda su familia.

Asimismo, Rodrigo Cuba se animó a compartir una instantánea del anillo que posee en el que se hace referencia a un popular pasaje bíblico. Esto ocurrió después de haber sido acusado por su expareja de algo tan delicado como haber afectado la indemnidad sexual de su niña.

El 'Gato' hace referencia a pasaje bíblico tras escandalo con Melissa Paredes. Foto: Rodrigo Cuba/ Instagram

El ‘Gato’ también protagoniza escándalo con Ale Venturo

Durante la tarde del 1 de julio, “Amor y fuego” lanzó una serie de audios como pruebas de la coacción entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba, con respecto a la supuesta retención de la nana de la empresaria. En un fragmento de la grabación se escucha al jugador llamarle la atención de la niñera.

“A ver, Francisca, como te decía, si no lo tienes claro, es que la persona que te contrata es Alexandra. (…) El señor no da ni un sol para tu pago. Lo que es tu sueldo. A la persona que tú le tienes que informar, decir, contar, hasta chismear lo que es, es a ella, no a él”, precisó.