Melissa Paredes asegura que Rodrigo Cuba rechazó ver el video de su hija: “Me sacó la mano”

Melissa Paredes reveló nuevos detalles acerca de su enfrentamiento legal con su exesposo Rodrigo Cuba. En el programa “Amor y fuego” se difundirá, este lunes 4 de julio, un nuevo audio de la modelo en el que asegura que el futbolista se negó a ver el video de la acusación.

Las declaraciones de la modelo se dan luego de que Magaly Medina y el abogado del ‘Gato’ Cuba aseguraran que el jugador sí llegó a ver el material audiovisual.

Rodrigo Cuba no habría visto el video

En esa línea, el programa “Amor y fuego” presentó un avance de un audio en el que Melissa Paredes cuenta cómo confrontó a Rodrigo Cuba sobre la delicada acusación de indemnidad sexual.

Dicho encuentro habría sido en el departamento de la actriz. Ella le mostró el clip desde su celular, pero él se negó a verlo. “Cuando vino (Rodrigo) a recoger el otro día a su hija, también le dije ‘mira el video’ y lo puse y me sacó la mano y me dijo ‘no, Melissa, yo no necesito ver nada”, se le escucha decir a la exconductora del programa “América hoy”.

Melissa desmiente a Magaly

De esta forma, Melissa Paredes trata de desmentir la versión de Magaly Medina y la del abogado de Rodrigo Cuba, quienes aseguraron que él que sí había visto una parte del video.

Medina incluso criticó a la modelo por haberle mostrado el clip al presentador de “Amor y fuego”, Rodrigo González.