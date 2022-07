Ante las constantes polémicas de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, sus actuales parejas evitaron pronunciarse públicamente. Sin embargo, el último sábado 2 de julio, Anthony Aranda, acompañante de la exprotagonista de ‘Ojitos hechiceros’ reapareció en sus redes sociales tras la difusión de un preocupante audio.

Luego de que la grabación se viralizara, gran cantidad de internautas no tardaron en pronunciarse a través de sus redes sociales, hecho que provocó la reacción del exbailarín de “Reinas del Show”, que hasta el momento permanecía en silencio.

¿Qué publicó Anthony Aranda?

El último sábado 2 de julio, el artista publicó una imagen de su mascota observando pasivamente junto a un emoji, ante la gran cantidad de pronunciamientos a raíz de la propagación del audio que compromete a su pareja y al ‘Gato’ Cuba.

‘Activador’ rompió su silencio tras difusión de audio. Foto: Instagram

Melissa Paredes niega que Rodrigo Cuba haya visto el video

Luego de que Magaly Medina junto al abogado de Rodrigo Cuba aseguraran que el futbolista llegó a ver el video donde su pequeña hija lo acusaría, la modelo negó esta versión en el programa “Amor y fuego”.

Dicho encuentro habría sido en el departamento de la actriz. Ella le mostró el clip desde su celular, pero él se negó a verlo. “Cuando vino (Rodrigo) a recoger el otro día a su hija, también le dije ‘mira el video’ y lo puse y me sacó la mano y me dijo ‘no, Melissa, yo no necesito ver nada”, se le escucha decir a la exconductora del programa “América hoy”.