Korina Rivadeneira mencionó que no tiene inconvenientes en que la recuerden por haber participado en “Combate” y “Esto es guerra” y se refieran a ella como chica reality, pues Yiddá Eslava acudió a sus redes para lamentarse que los usuarios la reconozcan tras su paso por el reality de competencia de ATV.

En ese sentido, la pareja de Mario Hart reveló que no solo ha trabajado en el espacio de América TV, sino también se ha desempeñado en producciones peruanas como actriz.

Modelo revela que no le molesta que le digan chica reality

En conversación con La República, el piloto de autos y la venezolana aclararon que después de su participación en “Esto es guerra” ambos se dedicaron a diferentes rubros; sin embargo, lamentaron que no los reconozcan por esos logros.

“Yo no tengo problemas que me digan chica reality. El problema es que no valoren todo lo que hacemos adicional a ello , que es lo más importante para nosotros. Como para mí, por ejemplo; yo soy actriz, entonces a mí sí me gustaría que me digan que soy una chica reality, pero también que soy una actriz” , indicó.

Korina Rivadeneira emocionada por protagonizar portada de revista

La modelo se animó a celebrar el Día de la Madre con una sesión fotográfica para una revista local, junto a su hija, Lara. A través de sus redes sociales, Korina Rivadeneira compartió una serie de imágenes en la que se le ve posando con su pequeña, quien es fruto de su relación con Mario Hart.

“Verla sonreír es lo mejor que existe”, escribió en uno de los videos compartidos en su cuenta de Instagram. Además, mencionó que es la primera vez que ambas protagonizan una portada de revista, la cual fue difundida por un magacín, ya que fueron parte de una campaña especial.