Karen Schwarz aclara qué pasó con denuncia a Rodrigo González: “Lo único que pido es respeto”

Karen Schwarz rompió su silencio y habló sobre la denuncia por violencia psicológica que le interpuso a Rodrigo González. La conductora aseguró que siempre se defenderá de las faltas de respeto hacia su persona, pese a que se encuentra en el mundo de la televisión. Contó que se pone como ‘una leona’ cuando se meten con ella y su familia.

¿Qué dijo Karen Schwarz sobre Rodrigo González?

“¿Si me convierto en una leona cuando me insultan, tal como lo hace ‘Peluchín’ o Magaly Medina? No voy a poner nombres, pero en general y en mi vida 360... como mamá, mujer, profesional y esposa sí soy una leona, porque me ha pasado que una ‘pillina’ escribe a Ezio (Oliva) y evidentemente me voy a poner como leona si son descaradas”, expresó para Trome.

La animadora de “Yo soy” mencionó, asimismo, que no desea una sanción para Rodrigo González. “Nunca le voy a desear el mal a nadie, pero lo único que pido es respeto. A mucha gente no le puede gustar mi chamba y eso lo respeto”, sostuvo.

Aprovechó para mandarle un mensaje de reflexión al conductor de “Amor y fuego”. “Las críticas las he recibido y asumo bien, pero solo pido respeto... Solo hay que buscar el límite, hay que aceptar que nos equivocamos... No porque esté en televisión tengo que recibir látigos, solamente pido que no se pase ese límite porque somos seres humanos”, agregó.

¿Karen Schwarz pidió la detención de Rodrigo González?

Sin embargo, Karen Schwarz afirmó que no estuvo involucrada en el intento de detención del popular ‘Peluchín’. “Inventan muchas cosas, se quedó claro que no tuve nada que ver al respecto. Ni siquiera era por alguna denuncia mía”, señaló.

Además, aseguró que no tiene medidas de protección y no piensa volver a pedirlas. “Estoy tranquila como estoy, el tema del juicio tiene bastante tiempo, que pase lo que tenga que pasar”, finalizó.