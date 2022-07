Gisela reflexiona sobre su pasado amoroso: “No tienes que estar acompañada para ser feliz”

Gisela Valcárcel es conocida en las redes por compartir sus reflexiones acerca de distintos momentos de su vida personal. La conductora de “El gran show”, quien sorprendió al apoyar a Jazmín en su discusión con Magaly Medina, sorprendió a sus seguidores al hablar sobre cómo se siente tras sus relaciones pasadas y por qué prefiere mantenerse soltera.

Gisela: “He buscado en personas las respuestas a mis múltiples preguntas”

Los fanáticos de Gisela Valcárcel no esperaban que la popular ‘Señito’ compartiera en sus plataformas cómo se siente tras sus romances. La conductora de televisión confesó que ha intentado solucionar sus problemas emocionales junto a sus parejas, pero no lo ha logrado.

“Desde chica, busqué ser feliz. Quería ser amada y, claro, amar. He buscado en personas las respuestas a mis múltiples preguntas y he querido que algunas personas llenen mis vacíos internos. Gracias a Dios, esto nunca se dio. Él me ha enseñado a disfrutar tanto la vida. Él ha respondido mis preguntas y me ha llenado de amor”, escribió.

Más adelante, compartió un consejo con sus seguidores: “No tienes que estar acompañada(o) para ser feliz. La felicidad está dentro de nosotros, las respuestas están en nuestro interior. Solo si amas esta vida, sentirás que la vida te ama. Solo si sabes que nunca estás solo(a), que hay alguien que te ama, empiezas a caminar con pasos seguros y lo más importante, disfrutas el viaje”.

La 'Señito' sorprendió con su última publicación de Instagram. Foto: Gisela Valcárcel/ Instagram

Gisela opinó sobre el prometido de Ethel Pozo

Además de hablar sobre sus relaciones, Gisela Valcárcel se animó a revelar en “América hoy” qué era lo que pensaba de Julián Alexander, prometido de Ethel Pozo. La popular conductora explicó a detalle por qué consideraba al productor un buen yerno:

“¿Cómo me llevo con Julián? Les voy a decir por qué me llevo muy bien... porque él habla poco. La deja hablar a Ethel, me deja hablar a mí, somos felices, pero, además, porque veo feliz a mi hija. Mi mamá siempre decía: ‘Si yo veo feliz a mi hija, entonces quiero a este hombre. El día que vea que mi hija no está tan bien iré a preguntarle’. Me llevó muy bien con Julián”.