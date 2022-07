Dalia Durán ante posible libertad de John Kelvin: “Guardo pruebas porque es mi única arma”

Dalia Durán reafirmó su indignación en contra de los artistas que se sumaron al evento benéfico para John Kelvin, el cual se realizó el 3 de julio y no habría recaudado la suficiente cantidad de dinero que, supuestamente, serviría para la manutención de sus hijos. Ante ello, la cubana se pronunció a través del programa “Amor y fuego” de este lunes 4 de julio.

La exconductora aprovechó las cámaras del espacio de Rodrigo González para hablar sobre la posible salida de la cárcel del cumbiambero luego de que un abogado presentara un habeas corpus. De acuerdo a la modelo, ella guarda pruebas que implican al cantante.

Modelo cuenta que tiene pruebas en contra de John Kelvin

La también influencer mencionó que todos tienen derecho a la defensa y que está al tanto de las pruebas que presenta el equipo legal del músico, ya que hará todo lo posible para que él cumpla con su condena por violencia de género.

“Todos tenemos derecho a la defensa y si la defensa determina que él debe estar libre y que las pruebas son nulas, qué puedo hacer”, señaló la expresentadora. “Yo todo con la ley y la verdad de por medio. No es que guardo pruebas porque en algún momento lo puedo perjudicar. Yo guardo pruebas porque me he dado cuenta de que es mi única arma hoy en día, porque no puedo confiar ni en el padre de mis hijos”, agregó.

Dalia Durán critica a abogado de John Kelvin

En la edición de “América hoy” del 28 de junio, Dalia Durán se enfrentó al abogado de John Kelvin, pues él aseguró que la cubana ha recibido dinero como ayuda económica para los hijos del artista.

“Para cerrar el tema de la ayuda económica, en montos, hay más de 3.900 soles registrados en documentos. Sin contar la garantía del departamento que Dalia alquila”, expresó Brighan Young. “¡No sean descarados! Respéteme usted a mí como mujer”, expresó la exconductora.