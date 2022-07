Conoce a Toño Muñoz, el imitador peruano de Rauw Alejandro, y revive su paso por “Yo soy”

Toño Muñoz, quien le dio vida a Rauw Alejandro, alzó la copa en el programa de imitación “Yo soy”. El joven logró vencer a grandes contrincantes como ‘Bryan Arámbulo’, ‘Carlos Vives’, ‘Christian Nodal’, ‘Anna Carina’ y ‘Joe Arroyo’. La gran final se realizó el sábado 2 de julio en el Circuito Mágico del Agua y tuvo público en vivo.

Esta edición fue especial, ya que el reality llegó a su fin tras 10 años de estar al aire. Como se sabe, este espacio televisivo logró cautivar a los televidentes peruanos, seleccionando a los mejores imitadores del país.

Toño Muñoz y su imitación como Ozuna

Toño Muñoz se ganó el cariño del público con su participación en “Yo soy”. Asimismo, el joven dejó impactado al jurado desde que hizo su casting para imitar al artista urbano Ozuna.

“Me siento muy contento, es mi primer casting, estoy muy emocionado y voy a seguir ensayando con mente positiva”, manifestó en aquella aparición.

Una de sus destacadas presentaciones fue cuando cantó la canción “Se preparó”. Al culminar su presentación recibió halagos por parte de Ricardo Morán, Magdyel Ugaz, Maricarmen Marín y Katia Palma.

“Tengo que decir que cuando tenemos un gran imitador como lo fue Carlos Burga con José José, nos cuesta ver otros imitadores del mismo artista, pero después de tantos años y tras la participación de Enrique Quiñones, me preguntaba, ¿para qué vamos a tener otro Ozuna? Y es para esto, tu presentación estuvo muy buena”, señaló Morán.

Imitador de Ozuna en "Yo soy". Foto: composición/ captura de Latina

Toño Muñoz se despide de su padre

El conocido imitador de “Yo soy” Toño Muñoz sufrió la pérdida de su padre, Jorge Muñoz Alarcón, en febrero del 2021, quien falleció a los 71 años por la COVID-19.

“Tu optimismo y perseverancia son ejemplo para mí y para cualquiera que te haya conocido, siempre alegre y siempre con tu chispa”, indicó por su cuenta de Facebook.

Toño Muñoz pierde a su padre por la COVID -19. Foto: captura de Instagram

¿Quién es el padre de Toño Muñoz?

Jorge Muñoz Alarcón es un reconocido animador de salsa que trabajó con Josimar y su Yambú. A principios del 2021, la orquesta organizó un concierto virtual para apoyar a Jorge, ya que venía batallando contra la COVID- 19.

“ Hace un par de días me dijeron que ya debíamos despedirnos y me costaba aceptarlo . Tú sabes que eso no fue una despedida. Quedamos en que este iba a ser nuestro año y prometiste que llegarías a los 91″, escribió Josimar Fidel en sus redes sociales.

Josimar lamenta pérdida de Jorge Muñoz. Foto: captura de Instagram

Toño Muñoz y su carrera como cantautor

Toño Muñoz sorprendió a sus fans al lanzar recientemente su álbum “Un solo sentido”. El joven imitador trabajó este proyecto con Yeiko the Producer y Ephrah On The Beat. Esta noticia la dio a conocer por medio de su cuenta de Instagram el 21 de abril del 2022.

“Mi gente, espero que lo disfruten. Esto lo he hecho de corazón poniendo todo de mí para que cada canción sea del agrado de ustedes y porque sé que los sueños se hacen realidad, solo hay que perseverar, trabajar duro y tener fe”, escribió en sus redes sociales.

Barúa lanza reciente álbum. Foto: captura de Instagram

Toño Muñoz y su participación como Rauw Alejandro en “Yo soy”

Toño Muñoz volvió al programa “Yo soy” como Rauw Alejandro, luego de presentarse como Ozuna en temporadas anteriores. En su primera presentación en vivo, Ricardo Morán no dudó en aplaudir y elogiar su actuación.

“Tú naciste para esto, este es tu lugar. Esta es la mejor presentación que has hecho en tu historia en ‘Yo soy’ con tus dos personajes diferentes”, le comentó en un primer momento. “Hoy has manejado el auto-tune como si fueras un experto, usándolo en la armonía perfecta con las notas exactas. Te has movido de un espacio cerrado a uno abierto, parecían los MTV”, acotó.

Toño llegó a la final y logró ganar la última edición de este reality tras interpretar los temas “Desesperados” y “Nostálgico”. “ Agradecer a mi familia, al jurado, gracias a todos, gracias a ti mi viejo (Jorge Muñoz) ”, aseveró el joven muy conmovido.

¿Cuál es el premio que se llevó tras ganar la última temporada de “Yo soy”?

El imitador de Rauw Alejandro tuvo el apoyo del público en la gran final de “Yo soy” y logró convertirse en el último ganador del reality. Como parte del premio, se hizo acreedor de los 15 mil soles y recibió su tan ansiada copa.