Sebastián Lizarzaburu negó haberle sido infiel a Andrea San Martín. El modelo se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de que una joven revelara que el popular ‘Hombre roca’ la citó en un hotel de Cajamarca a altas horas de la noche.

Ante lo sucedido, el ex chico reality recurrió a sus redes sociales para denegar lo dicho. En ese sentido, presentó algunas pruebas y defendió su relación con San Martín.

¿Qué dijo la joven?

En el programa “Magaly TV, la firme”, una joven llamada Alexa Samame aseguró que coincidió con Sebastián Lizarzaburu en una discoteca de la ciudad de Cajamarca.

Ambos estuvieron en el mismo grupo de amigos y, horas después de su salida, el modelo le habría escrito a su cuenta de Instagram para citarla en la habitación de su hospedaje.

“(Sebastián) empezó a ver mis historias y luego me habló como a las tres y algo de la mañana. Me dijo que vaya al hotel donde él se estaba quedando ”, explicó Alexa Samame y dejó en claro que rechazó la oferta del ex chico reality. “Yo le puse: ‘No, nada, paso’. Nada más”, agregó.

Sebastián se defiende con pruebas

Sebastián Lizarzaburu recurrió a su cuenta de Instagram para negar este incidente y exponer algunas pruebas en sus historias, al mismo tiempo que aseguraba que no le fue infiel a Andrea San Martín.

El influencer señaló que ya solicitó las cámaras de seguridad de la discoteca en la que estuvo para probar que nunca coincidió con la joven chiclayana.

Asimismo, expuso que la cuenta de Instagram desde la que le habrían hablado a la joven era falsa, pues asegura que su usuario en esa plataforma es “Sebaslizar” y el que le habló a Samame tenía el nombre de “Sebastián Lizarzaburu”.