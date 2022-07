A Rebeca Escribens aún le cuesta aceptar que su papá ya no está junto a ella. Desde que murió su progenitor, el 19 de junio, la conductora no ha dejado de compartir fotografías junto a él, en las cuales reflejaba lo bien que se llevaban. Tras el fallecimiento de don Jorge Escribens, la figura de América TV se ausentó de su programa para emprender un viaje junto a sus amigas Gianella Neyra, Katia Condos y Almendra Gomelsky.

A pesar de que a su retorno a la conducción de “América espectáculos” la presentadora aseguró que trabajar le ayudaría a evitar la tristeza por el fallecimiento de su padre, quien padeció de cáncer pulmonar, la actriz lo recordó con una tierna anécdota.

Conductora recuerda a su papá durante su viaje

La influencer no dudó en compartir con sus seguidores a través de las historias de su cuenta de Instagram un emotivo acontecimiento, pues reveló que siempre se comunicaba con su papá cuando se iba de viaje y en esta ocasión no fue así.

Anécdota de Rebeca Escribens junto a su papá. Foto: Rebeca Escribens/Instagram

“Cada vez que viajaba, antes de despegar te llamaba para despedirme y me dieras tu bendición y apenas llegaba te llamaba para que estés tranquilo . En este último viaje, me sentí rara al no llamarte. Pero cuando el avión iba subiendo y empezaba a rozar las nubes, te sentía cerca. Miraba por la ventana del avión y trataba de buscarte en la inmensidad del cielo... por ahí estabas de la mano de mamá. Cómo te extraño, papá” , escribió.

Rebeca Escribens vuelve a la TV tras el fallecimiento de su padre

En su retorno a la conducción de “América espectáculos”, Rebeca Escribens no pudo evitar quebrarse al hablar de la muerte de su padre. “Abrazando mi dolor, duelo... Es difícil estar aquí (...) Mi papá nos enseñó a honrar el trabajo, disfrutar la vida. Él padecía cáncer de pulmón, el proceso fue complicado. Cuando un ser querido parte, una no vuelve a ser la misma. Lo que tienes que hacer es abrazar el dolor, darte el tiempo para ti para transformarlo en un hermoso recuerdo”, indicó.