‘Mero Loco’ defiende a Florcita Polo: “Néstor era un vividor, sin oficio ni beneficio”

Salió a respaldarla. Eddie Hidalgo, más conocido como el ‘Mero Loco’, se mostró a favor de la decisión de Flor Díaz de divorciarse del padre de sus hijos, Néstor Villanueva, luego de que se vieran imágenes comprometedoras del cantante con otras mujeres.

El exnovio de Susy Díaz tuvo palabras muy duras contra el cumbiambero, ya que aseguró que el cantante siempre ha sido un “vividor” y esperaba que la madre de su esposa muera para vivir de su fortuna.

¿De qué acusó Flor Polo a Néstor Villanueva?

Durante una entrevista con Magaly Medina, la influencer reconoció que el padre de sus hijos la amenazó en diversas oportunidades cuando ella le exigió firmar los documentos de separación.

“ Hace días me tiene chantajeada, de que, si no retiraba la denuncia de maltrato psicológico, no me firmaba el divorcio (...) Supuestamente, la semana pasada íbamos a firmar el divorcio, yo tenía el papel en mano y después vino con eso y me dijo: ‘¿Quieres ser libre? ¿Quieres estar divorciada de mí? Retira las denuncias que me has puesto ’”, declaró Flor Polo entre lágrimas.

Sumado a ello, la hija de la excongresista dijo que el intérprete la había violentado de forma física y psicológica. Además, Susy Díaz reveló que muchas de estas agresiones se dieron frente a los pequeños hijos de la pareja.

¿Qué dijo el ‘Mero Loco’ sobre Flor Polo?

El empresario señaló que conocía de los problemas que Florcita tenía con su aún esposo, y que debió separarse mucho antes. “ Hace tiempo era para que Florcita se separe de Néstor, un hombre que no trabajaba, sin oficio ni beneficio. Era un vividor, yo siempre la veía triste y pensativa a ella ”, dijo Hidalgo en una entrevista a Trome.

Néstor Villanueva firma el divorcio y alista denuncia contra Flor por supuesto maltrato hacia su hijo mayor

En la entrevista, la reportera aprovechó para comentar sobre el supuesto pedido de 20.000 soles al programa de “Magaly TV, la firme” para que firme la solicitud en vivo, por ello le preguntó a Néstor si estaría dispuesto a hacer ello en ese momento, a lo que él aceptó.