Madre de Melissa Paredes exige que se respete la integridad de su nieta: “Increíble el morbo”

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba siguen siendo el centro de atención tras las fuertes acusaciones de la modelo hacia su expareja, a quien responsabilizó por supuestamente haber agredido a la menor hija de ambos. La madre de la exconductora de “América hoy”, Celia Rodríguez, se dirigió a aquellos que fomentan la discusión del tema a través de ofensas e insultos.

Celia Rodríguez: “Opinan del tema para destruir, mas no aportan”

A través de su cuenta de Instagram, Celia Rodríguez volvió a pronunciarse sobre la polémica que desató la filtración del audio en el que se escucha a Melissa Paredes acusar a Rodrigo Cuba de haber agredido a su niña. El mensaje de la progenitora de la modelo empezó con un llamado de atención a los medios y una petición de respecto hacia su privacidad.

“Buenos días. Espero que respeten la privacidad del tema de mi familia y dejen de sacar conjeturas sobre el caso ya manchado y bastante expuesto. Pido respeto. Gente mala y corrupta ya no deben existir. Hagamos el cambio, prensa escrita, televisión y radio. Ya basta”, expresó.

Más adelante, Rodríguez mandó un fuerte mensaje a aquellos que solo comentan de la delicada situación para ofender a los involucrados. “Y a todos los que opinan del tema para destruir, mas no aportan, cállense. Respeten lo que han pedido las entidades de no meterse. No hacen caso. Increíble el morbo, lo malo vende. Qué estamos haciendo como personas”, escribió.

Celia Rodríguez, mamá de Melissa Paredes, quiere que se deje de hablar de su nieta. Foto: Instagram/Celia Rodríguez

MIMP se manifestó sobre el caso de Melissa y el ‘Gato’

En un comunicado publicado en sus redes sociales, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que ha solicitado al Ministerio Público que se inicien las investigaciones de oficio con respecto al caso Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Asimismo, la entidad solicitó a los medios tener mucho criterio para hablar del tema.

“Como MIMP, exhortamos a los medios de comunicación a realizar un tratamiento informativo responsable sobre los casos que involucran la identidad e información sensible de una niña, niño o adolescente y evitar la difusión de sus datos personales, que puedan afectar de manera directa o indirecta en el libre desarrollo de su personalidad”, acotó.