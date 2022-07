Los Choches se reencontraron tras 27 años del estreno: así lucen ahora los recordados actores

Coco, Beto, Tata, ‘Loco’ Triste, Cuño, Piedra, Camote y Chapana, personajes de la serie “Los Choches”, se reencontraron en “Reporte semanal” luego de 27 años del estreno. Asimismo, aprovecharon la oportunidad para agradecer a Ramon García (Chapana) por todas las enseñanzas que les dio mientras grababan la exitosa serie trasmitida por Latina Televisión.

“Un cariño paternal que hemos sentido en cada momento. Nos ayudaba a mejorar la interpretación de nuestros papeles”, manifestó María del Pilar Saenz (Tata). Por su parte, Manuel Romero dijo lo siguiente: “La enseñanza de Ramón era tanto dentro de la serie como fuera. Nos enseñaba a saludar y a no botar la basura en las calles, todo esto fuera de cámaras”.

Ramon García, el inolvidable Chapana, aparece en película de Netflix

El famoso actor Ramon García llamó la atención del público al aparecer en “Don’t look up”, película protagonizada por Leonardo Di Caprio y Jennifer Lawrence. El peruano tuvo una escena concreta en el filme.

“Es un taxista que está en la puerta de Hotel Bolívar, en la plaza San Martín. Entonces, pasa el famoso cometa, miro yo hacia el cielo y eso fue todo”, dijo el artista.

Ramón García aparece en Don't look up de Netflix.

Ramón García reflexiona sobre la pandemia

El actor Ramón García, en una entrevista, manifestó cómo la pandemia cambió la vida de muchos. Asimismo, aconsejó a los jóvenes valorar el tiempo.

“Antes tener una camioneta 4×4, una casa con piscina era un lujo. Ahora un lujo es estar vivo. Ahora te das cuenta de que lo que realmente vale no es la cosa material. Mira cuántos millonarios están muertos”, resaltó en un primer momento. “A los jóvenes, hay algo que no pueden comprar y se llama tiempo. No pierdan el tiempo, porque no regresa. Busquen lo que les guste. Denle sentido a la vida y usen bien su tiempo”, acotó.