Alessia Rovegno celebra el éxito de su canción que es viral en Spotify: “No me lo puedo creer”

¡Más feliz que nunca! Alessia Rovegno se animó a celebrar otro triunfo con sus seguidores de las redes sociales, lejos de las pasarelas del Miss Universo. La ganadora del Miss Perú 2022, quien hace poco se lució en la marcha del Día del Orgullo, reveló que su primera canción junto a su hermana ha sido reconocida en Spotify.

Así celebró Alessia el éxito de su tema

A través de su cuenta de Instagram, Alessia Rovegno se mostró bastante emocionada por el cariño que su nueva canción, “Nada serio”, ha recibido por parte de sus seguidores. La modelo también reveló que la pieza musical que grabó junto a su hermana ha pasado a ser parte de una de las listas más destacas a nivel local.

“‘Nada serio’ entró a los 50 más virales de Perú. No me lo puedo creer”, escribió la candidata al Miss Universo 2022. Alessia confesó sentirse bastante sorprendida por la acogida que ha tenido esta producción propia.

Alessia Rovegno celebra ser reconocida en la lista de Spotify que reúne a los éxitos del momento en el Perú. Foto: Alessia Rovegno/ Instagram

¿Alessia dejará la música por el Miss Universo?

Alessia Rovegno visitó el set de “El reventonazo de la Chola” después de ser coronada como Miss Perú 2022. En su paso por el programa de Ernesto Pimentel, aseguró que es consciente de las críticas que su participación en el certamen ha generado, pero que está enfocada en dar lo mejor de ella.

“Siempre habrá críticas, pienso que cada uno tiene su opinión y está bien, hay que respetarla. Solo me toca enfocarme en lo que me tengo que enfocar y no dejar que nada me distraiga, tengo una meta y go for it, that’s it (voy por ella, eso es todo)”, comentó.