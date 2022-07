Sebastián Lizarzaburu se encuentra en el ojo público luego de las declaraciones emitidas por una joven chiclayana llamada Alexa Samame. La modelo indicó que el ex chico reality le escribió por Instagram y la invitó a un hotel de Cajamarca.

“Yo he venido este fin de semana a trabajar para una discoteca de acá de Cajamarca; Sebastián también ha venido para hacer un show, pero en otra discoteca. La cosa es que fue todos estuvimos en el mismo grupo, pero como que él me miraba. Como se dio cuenta de que yo ni ‘bola’ le estaba dando, me escribió por Instagram: ‘Ven a mi lado y después nos vamos a otro lado’”, aseguró vía redes sociales.

¿Qué dijo Sebastián Lizarzaburu?

Los chacales de Magaly Medina interrogaron a Sebastián Lizarzaburu en la calles para que hable sobre lo dicho por Alexa Samame. “Es jo****, tío, que uno no pueda hacer su vida tranquilo y que estén buscándole la sin razón o los tres pies al gato. Yo no la conozco brother, nunca la he visto en mi vida”, manifestó en un primer momento.

Asimismo, indicó que solo intentan perjudicar su relación con Andrea San Martín. “No es la primera vez que alguien trata de sabotear una relación porque ven felices a otros”, culminó.

Sebastián Lizarzaburu cuenta detalles sobre la salud de Andrea San Martín

Andrea San Martín pasó momentos complicados después de someterse a una histerectomía, proceso en el cual le retiraron el útero. Ante este suceso, Sebastián Lizarzaburu no dudó en pronunciarse.

“Quiero agradecer a todas las personas por preocuparse, por las palabras, por escribir por interno. Andrea sigue en observación, sigue en cuidados, en recuperación, no está al 100% todavía, pero por lo menos está en la casa siendo atendida. Está bien, no voy a ahondar en detalles”, aseveró.