La disputa entre Rodrigo Cuba y Melissa Paredes no tiene cuando acabar. Ahora ambos se han lanzado acusaciones fuertes: el primero señala que Paredes habría intentado chantajearlo y amenazarlo con la intención de dañar su reputación, mientras que la segunda ha llegado a insinuar que la menor habría sido víctima de agresión sexual. Este caso ha tomado ribetes judiciales y es muy probable que ambos personajes de la farándula lleguen a disputar legalmente la tenencia de la hija que tienen en común.

Ante este escenario, La República ha consultado con abogados especialista en familia, quienes ha dado más luces sobre lo que podría suceder en la pugna entre ambos miembros del espectáculo, cuya separación comenzó con acusaciones de infidelidad, pero que hoy ha tomado un matiz preocupante.

¿Qué es la indemnidad sexual?

“La indemnidad sexual es un derecho de personas menores de 14 años de preservarlos de todo contacto a contenido o actos de connotación sexual. Ellos tienen que estar protegidos de estas experiencias porque a su corta edad no tienen la posibilidad de ejercer la sexualidad con autonomía y decisiones propias”, resaltó la abogada de familia Cynthia Silva, quien ha añadido que esto debe ser acompañado con formación en educación sexual integral.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se encuentran nuevamente enfrentados en un proceso legal tras haber llegado a un acuerdo en la tenencia compartida de su hija. Foto: composición LR/captura de América TV/Alianza Lima

“No se puede hablar de una manipulación (de Melissa Paredes o Rodrigo Cuba) si no hay una investigación seria y exhaustiva relacionada con hechos que tengan que ver con posibilidad mínima de agresión sexual”, precisó la letrada. Enfatizó que se busca conocer si se indujo a la menor a dar dicha versión cuando lo importante es saber si hay daños reales a la misma, hechos que podrían generarle una distorsión en su vida sexual. Además, exhortó a que se le brinde todo el soporte psicológico.

La violencia sexual es lo primero que se debe investigar, indicó Silva, para comprobar si estos señalamientos se han dado o no. Precisó que tiene que tomar en cuenta el estándar para abordar estos casos, el cual consiste en presumir que sí habría ocurrido, y que los especialistas deberán interpretar las declaraciones de la persona agredida.

Rodrigo Cuba podría perder la patria potestad

La abogada apuntó que se deben evaluar no solo los criterios económicos, sino que también la capacidad emocional o psicológica de los padres y del entorno familiar. “A mí no me parece que esté en discusión la pérdida de la patria potestad. Si se concluye que el padre cometió un delito contra su hija, va a haber consecuencias relacionadas (con la patria potestad). Frente a los hechos que ha proferido la niña, el padre no puede estar cerca de ella”, declaró la mujer de leyes, quien puntualizó que debe establecerse una separación preventiva entre la niña y Rodrigo Cuba.

Silva ha manifestado que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables debe poner a disposición sus servicios de Unidad de Protección Especial, que se concentra en las condiciones en las que se encuentran los menores y si es que ellos están en riesgo de desprotección o de afectación a sus derechos, integridad, seguridad y salud mental.

La directora de la organización Demus ha afirmado que Cuba, inclusive, podría recibir prisión preventiva por este caso. “En el Código Procesal Penal se establece que, para que haya prisión preventiva, el delito debe ser de más de 4 años de pena. Y si hay violación, es cadena perpetua. Si hay tocamientos indebidos, también la pena es mayor a lo establecido; es decir, de 9 a 15 años de prisión efectiva. Otro requisito para la prisión preventiva es el peligro procesal y evidencias que resulten de una investigación exhaustiva de la Fiscalía”, explicó.

¿Van a poder llegar a un acuerdo Melissa y Rodrigo?

La doctora Silva ha expresado que en este momento no hay que buscar acuerdos entre ambas personas enfrentadas, sino medidas de protección a la niña, además de acciones preventivas contra la violencia y las respectivas pericias psicológicas. “Que no sea una búsqueda forzada (de justicia) o una cacería, hay que considerar que a las mujeres adultas no se les cree en sus denuncias en delitos sexuales y a las niñas también se les desestima pensando que han sido ‘manipuladas’, estos son estereotipos de género”, puntualizó.

Abogado Daniel Leiva: “Tiene que probarse con cámara Gessell”

Por su parte, Daniel Leiva, abogado experto en temas de familia, ha señalado que la acusación que hace Melissa Paredes contra Rodrigo Cuba, por presuntamente haber agredido a la hija que tienen en común, debe probarse mediante métodos como la cámara Gessell, donde la menor podrá hablar con naturalidad sin tener la sensación de que es interrogada.

“Al efectuarse la denuncia ante el Ministerio Público, este va a ordenar que vaya a la cámara Gessell. En ella, la menor deberá decirle al psicólogo las circunstancias del hecho. Habrá también la entrevista psicológica, donde el psicólogo evaluará si lo que se dijo en la cámara Gesell es cierto o no”, apuntó.