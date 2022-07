Olenka Cuba despotrica contra Magaly Medina por exponer a hija de Melissa Paredes

Olenka Cuba se mostró en desacuerdo con el abordaje periodístico que ha tomado el programa de Magaly Medina con el sensible caso de la acusación por indemnidad sexual de Melissa Paredes a Rodrigo Cuba, la misma que involucra a su pequeña hija en común.

Pese a que la ‘Urraca’ ha dicho lamentar la situación, continúa día tras día comentando las incidencias de la disputa de la expareja, mientras menciona y expone la imagen de la menor, lo cual perjudica su integridad física.

Debido a ese escenario, la pareja de Leonard León recurrió a sus redes sociales para condenar el tratamiento informativo que emplea la comunicadora con las noticias del caso de Melissa y Rodrigo.

Olenka Cuba acusa a Magaly de exponer a menor

A través de un estado en su plataforma social Instagram, la joven inició su comunicado diciendo: “Ayer lo puse y lo borré, pero lo vuelvo a poner. Dice darle pena la niña, pero sigue pasando videos donde aparece la niña y hablando del tema, cuando ya no se debería ni seguir exponiendo el tema por la niña”.

Olenka Cuba prosigue su escrito acusando a Magaly de querer generar sintonía apelando al morbo y sensacionalismo. “Pero su rating del dinero cochino mal ganado con las desgracias y vida de los demás es primero ”, precisó la modelo.

Olenka Cuba no soportó que, según ella, Magaly Medina utilice a la hija de Melissa Paredes para generar rating. Foto: captura de Instagram

Olenka Cuba cuestiona ética periodística de Magaly

Líneas abajo, Olenka Cuba puso en tela de juicio el profesionalismo de Magaly Medina como comunicadora , ya que dejó entrever que la presentadora es dura con algunos personajes de la farándula y blanda con otros.

“Me da tanta risa que dice que no se vende por nadie, pero si te encanta sobonear y que te soboneen a los que defiendes. Un buen periodista es imparcial y tiene título, por algo se quemaron años de estudio, no una simple improvisada”, escribió la modelo.

“Quería hacer la finta de que le salían las lágrimas”, dijo en referencia a la reacción que tuvo Magaly al conocer el curso que podría tomar el proceso legal entre Melissa Paredes a Rodrigo Cuba.