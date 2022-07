Magaly se quiebra al saber que Melissa y el ‘Gato’ Cuba podrían perder la custodia de su hija

Magaly Medina se conmovió al escuchar cuál sería el desenlace de la batalla legal que afrontan Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. La presentadora de TV se comunicó, vía llamada telefónica, con la exministra de la Mujer Ana Jara, quien le explicó que ambos podrían perder la custodia de la menor.

Esto ocurriría a causa del audio filtrado en el que la actriz denuncia una supuesta agresión del futbolista contra su hija.

PUEDES VER: MIMP solicita a la Fiscalía que investigue caso de la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

¿Qué dijo la exministra de la Mujer Ana Jara?

“En la cámara Gesell se descubrirá la verdad, se sabrá si ocurrieron o no ocurrieron los hechos. Si ocurrieron los hechos, habrá un autor y caerá todo el peso de la ley; y si no ocurrieron, se descubrirá si hubo manipulación de la menor, pero en uno u otro caso habrá pérdida de la patria potestad, porque hubo una afectación de una menor de edad y eso no puede quedar impune”, detalló.

“Yo espero de corazón, como ciudadana, como mujer, que no hayan sucedido los hechos, que se le acusan a Rodrigo Cuba, ni la manipulación con una menor de edad, porque le han perjudicado la vida Magaly. Cualquiera que sea el escenario, le han dañado la vida. Ella (la menor) recordará los hechos con el paso de los años, juzgará y tendrá esa huella indeleble en su vida. El Estado debe protegerla, los menores, niñas y adolescentes, son intocables”, agregó.

Magaly Medina se conmueve ante este caso

Tras conocer cómo se podría desarrollar el caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba; Magaly Medina lamentó la situación a la que se ha visto expuesta la menor.