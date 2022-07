Abogado de Rodrigo Cuba afirma que el futbolista sí vio el video de su hija: “Ella se lo mostró”

César Nakazaki, abogado de Rodrigo Cuba, confirmó en el espacio televisivo de Magaly Medina que el ‘Gato’ sí miró el material audiovisual en el que su hija narra un supuesto abuso, algo que Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre negaron rotundamente en “Amor y fuego”. También, aseguró que el futbolista no llegó a ver el clip completo, ya que la menor entró a la habitación y lo interrumpió. “(Rodrigo Cuba) vio el video, vio dos minutos y lo vio porque ella (Melissa Paredes) se lo mostró y luego ella lo cortó”, mencionó la defensa del futbolista.

“Después de que Melissa terminó en el médico, y que nosotros hemos terminado en la comisaria (a poner la denuncia por extorsión), a Rodrigo le tocaba ir a recoger a su hija. De acuerdo a la conciliación, es posterior a la llamada, posterior al informe donde la mamá le dice ‘tu hija no tiene nada’. Después de esto, él va a la casa a recoger a su hija, donde Melissa le enseña el video, es un video completamente oscuro, que no se pudo ver completamente, y que duró dos minutos, no porque durara dos minutos, sino porque entraba su hija al espacio donde ambos estaban”, acotó.

Abogado habla sobre el caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Foto: captura ATV

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba perderían la tenencia de su hija, según Ana Jara

Ana Jara, extitular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se conectó en vivo en el programa“Magaly TV la firme” y comentó sobre el enfrentamiento legal entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba.

“Si hubo manipulación, los operadores de justicia se encargarán de hacer lo suyo, pero, en uno u otro caso, acá habrá pérdida de la patria potestad, cualquiera que fuere el resultado”, manifestó.

Rodrigo niega haber agredido a su pequeña

Rodrigo Cuba negó tajantemente las acusaciones de Melissa Paredes. Como se sabe, la exreina de belleza culpó al futbolista de afectar la indemnidad sexual de su hija.

“Imposible. Yo jamás en la vida haría algo así”, se le escucha decir en un primer momento al futbolista. “Te estoy diciendo que en la vida yo haría algo así”, añade el ‘Gato’ Cuba.