¿Por qué Melissa Paredes no denunció a Rodrigo Cuba tras acusarlo de agredir sexualmente a su hija?

Melissa Paredes está en el centro de la polémica tras la filtración de un audio entre ella y su exesposo, Rodrigo Cuba. En el material, la modelo le advierte al futbolista que está en la comisaría a punto de denunciarlo por dañar la “indemnidad sexual” de su menor hija de 4 años.

La modelo se pronunció en el programa “Amor y fuego” y dio detalles sobre por qué no efectuó esa demanda. Conoce aquí las razones.

Melissa Paredes rechaza filtración de audio

Melissa Paredes expresó su rechazo ante la filtración del audio entre ella y su exesposo, Rodrigo Cuba. La modelo relató que dicho material fue entregado a personas cercanas de su entorno para que lleguen a manos de la Fiscalía, pero este finalmente fue expuesto en redes sociales.

Ante ese panorama, la actriz mostró un video a los conductores del programa “Amor y fuego”, Rodrigo González y Gigi Mitre, en el que su hija describe una presunta agresión de parte de su padre.

Esto habría sido lo que ocasionó que ella llame al futbolista para encararle por lo sucedido, pero finalmente optó por no efectuar su denuncia ante la comisaría.

Gigi Mitre afirma que Melissa cree en Cuba

La presentadora de “Amor y fuego” Gigi Mitre contó que Melissa Paredes le confesó que no accedió en primera instancia presentar una denuncia contra Rodrigo Cuba porque ella no creía que su exesposo fuera capaz de algo así.

Según contó Mitre, la actriz le comentó que “creía en el ‘Gato’ Cuba y no pensaba que sería capaz de hacer algo así”, por lo que ya no insistió en el tema. Esto, pese a que su madre le aconsejó denunciar al futbolista.

Melissa quería hablar primero con Rodrigo

Melissa Paredes brindó a “Amor y fuego” un audio sobre la sesión psicológica que protagonizaron ella junto a su exesposo. En el material se puede escuchar a la modelo explicarle al futbolista que optó por no realizar la denuncia porque primero deseaba escuchar la versión de él.

La expresentadora también le recriminó a Rodrigo Cuba el haber entablado una denuncia por chantaje y extorsión contra ella sin haber hablado antes.

“Una cosa es ‘ay sí, vamos a hacer lo mejor, quiero lo mejor’, y vas y denuncias penalmente a alguien por un hecho que se suscitó... como padres yo hubiera reaccionado diferente: ‘oye, hablemos, ¿qué pasó? ¿qué es esto? me preocupo ... No digo ‘no, no quiero ver nada’ y te denuncio penalmente. O sea, es increíble eso...”, se escucha decir a Paredes.

Melissa no hizo caso a su abogado

Melissa Paredes resaltó que su representante legal le había aconsejado que interponga la denuncia contra Rodrigo Cuba, pero ella indicó que optó por no hacerlo debido a que él es el padre de su hija y quería aclarar antes las cosas.

“Es como si yo le hubiera hecho caso a mi abogado, si no tú ahorita estarías denunciado, pero eres el papá de mi hija y no puedo actuar así porque dice el abogado que tengo que hacerlo. Porque también tengo raciocinio y digo ‘Aguanta, el papá de mi hija no sería capaz de hacer esto, algo habrá pasado, necesito escucharlo, necesito saber’”, afirmó Paredes.