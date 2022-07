Magaly responde a Melissa tras amenazar con denunciarla: La única investigada eres tú

¡No se queda callada! Magaly Medina se pronunció sobre las recientes declaraciones de Melissa Paredes, quien aseguró que la denunciaría por los duros comentarios y calificativos que tuvo hacia ella, luego de la filtración de su audio con Rodrigo Cuba.

Ante esta amenaza, la conductora de TV no se mostró amilanada y aclaró que nadie podrá intimidarla, porque tiene la capacidad moral para emitir sus críticas.

¿Qué dijo Magaly Medina?

“Yo tengo la autoridad moral para decirle a cualquier bataclana de pacotilla que se me ubique, y bien ubicadas, porque sus tretas cochinas no me convencen, los lloriqueos, las dramatizaciones y el histrionismo no me rompe el corazón”, sostuvo al inicio de su programa.

“No, yo no me llevo porque viene alguien me lloriquee y en privado dice ‘te enseño el video’. A mi no me conmueven con ese tipo de confidencias, yo no defiendo a nadie ni a nada, solo intento defender la verdad” , agregó la popular ‘Urraca’.

Magaly Medina no teme a denuncia de Melissa Paredes

Asimismo, se refirió a las amenazas de Melissa Paredes, quien mencionó que la denunciaría por incitar al odio a través de los fuertes comentarios que ha tenido hacia ella. Como se recuerda, Magaly Medina criticó duramente a la actriz tras la filtración del audio con Rodrigo Cuba.

“Las acusaciones de Melissa Paredes sobre mi persona, lo que intenta tergiversar de mí y hacer cargamontón por otro lado (en Willax TV), que se quede en su conciencia porque la única investigada es ella, a la única que deben investigar es a ella”, aclaró.