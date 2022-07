El lio legal entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba sigue remeciendo el espectáculo nacional, más aún tras la denuncia de la modelo hacia el futbolista por supuestamente haber agredido sexualmente a su pequeña hija. Esto se dio a conocer en un audio, que se filtró por las redes sociales, en el que se alcanza a escuchar una conversación entre ambos personajes cuando hablan del supuesto hecho.

Como era de esperarse, los principales programas de farándula abordaron este tema, como fue el caso de “Amor y fuego”. Tanto Rodrigo González como Gigi Mitre opinaron al respecto; no obstante, fue la conductora quien pidió al público en general no tomar partido por ninguna posición hasta conocer los resultados de los peritos.

Gigi Mitre pide no tomar partido por Rodrigo Cuba o Melissa Paredes

En primer lugar, la compañera de ‘Peluchín’ contó cómo hubiera sido su reacción ante una situación similar y luego afirmó que su programa no toma partido ni por Melissa Paredes ni por Rodrigo Cuba.

“Yo, como madre, me hubiera ido directamente a denunciar. Melissa no lo vio así... Yo no me hubiera quedado tranquila, Melissa sí se quedó tranquila. A pesar de eso, siguió con las investigaciones por decirlo así y recién mañana (este sábado) se obtendrá el veredicto oficial”, inició.

“Por eso nosotros, no estamos señalando: ‘Sí, el ‘Gato’, sí Melissa’. No, hay que esperar, porque es un tema que hay que tocarlo con pinzas... Y el más interesado en aclarar esto es el ‘Gato’... Es algo tan delicado que merece algo exhaustivo... Es cierto que ese video no existe... Pero, con todo, ella se inclina a que no pasó... No hay que polarizarnos en este caso ... No pongamos las manos (al fuego) por ninguno”, concluyó.

‘Peluchín’ asegura que Melissa Paredes no miente

Rodrigo González abrió su programa de este último viernes luego de haber visto el video donde la hija de Melissa Paredes relata el supuesto abuso cometido por Rodrigo Cuba. En sus palabras, ‘Peluchín’ se mostró bastante conmovido y aseguró que esta vez la modelo no miente.

“He sido su principal detractor por inescrupulosa, pero créanme esta vez. Melissa Paredes no miente. (…) No podemos salir y decir ‘quítenle a la hija’ y diagnosticar. Melissa es una cínica serial (...) Pero no miente en lo que dijo de la hija. Los miro a los ojos y les digo ‘no miente’, porque, lo que hemos visto y escuchado, no hay forma de manipularlo”, precisó.