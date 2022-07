Joven asegura que Sebastián Lizarzaburu la citó en hotel de Cajamarca: “Me habló a las 3 a. m.”

¿Dónde quedó su novia? Sebastián Lizarzaburu es el protagonista de un nuevo escándalo amoroso luego de que una joven revelara que la pareja de la modelo Andrea San Martín la citó en un hotel de Cajamarca. Esto habría ocurrido después de que ambos coincidieran en una discoteca.

El ‘Hombre roca’ se encontraba solo en la región, mientras que su pareja se quedó en Lima. La propuesta se habría dado tras una presentación que ambos tuvieron en un establecimiento local.

Joven expone a Sebastián Lizarzaburu

El programa “Magaly TV, la firme” expuso la versión de la joven llamada Alexa Samame, quien contó que Sebastián Lizarzaburu le propuso que vaya a su hotel a altas horas de la noche.

Según la joven chiclayana, ella llegó hasta Cajamarca el último sábado 25 de junio para participar de un evento en una discoteca. En ese lugar, coincidió con la pareja de Andrea San Martín, quien al verla habría quedado impactado por su belleza y decidió escribirle por Instagram.

“Yo he venido este fin de semana a trabajar a una discoteca de acá de Cajamarca; Sebastián también ha venido para hacer un show, pero en otra discoteca. Todos estuvimos en el mismo grupo, pero o sea, como que él me miraba. Como se dio cuenta que yo ni ‘bola’ le estaba dando, me escribió por Instagram: ‘Ven a mi lado y después nos vamos a otro lado’”, contó Samame.

Sebastián citó a la joven en un hotel a las 3 a. m.

Sebastían Lizarzaburu habría seguido intentando pactar un encuentro con la joven, ya que, tras su salida del local nocturno, le envió un mensaje a su cuenta de Instagram a altas horas de la madrugada.

“(Sebastián) empezó a ver mis historias y luego me habló como a las tres y algo de la mañana. Y que se encontraba en Cajamarca y que si yo también estaba aquí; le puse: ‘Sí, estoy acá también’. Me dijo pues que vaya al hotel donde él se estaba quedando”, explicó Alexa Samame y dejó en claro que rechazó la oferta del ex chico reality. “Yo le puse: ‘No nada, paso’. Nada más”, finalizó.