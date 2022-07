A raíz de la denuncia por extorsión y chantaje que interpuso Rodrigo González a Melissa Paredes por haberlo acusado de indemnidad sexual contra la menor hija que tienen en común, se han develado ciertos episodios sobre su disputa legal que han alertado a más de uno.

La noche del 30 de junio, Magaly Medina sorprendió a su audiencia al dar a conocer que tenía un audio en el que Melissa Paredes presuntamente amenazaba a Rodrigo Cuba; no obstante, no pudo emitirlo debido a que no contaba con el permiso del deportista.

“Para mí, esta es una jugada de lo más bajo que he podido ver. Estoy indignada, creo que Melissa Paredes debería ser evaluada, no solo por psicólogos, sino por psiquiatras”, fueron sus duras palabras hacia la exconductora de “América hoy”.

No pasaron ni dos horas y la grabación de llamada de Melissa a Rodrigo ya había sido filtrada en redes sociales.

¿Qué dice en la llamada de Melissa Paredes a Rodrigo Cuba?

En la grabación que fue circulada en redes sociales se escucha a Melissa Paredes acusa a Rodrigo Cuba de haber agredido sexualmente a su hija.

Ante las sensibles acusaciones de la modelo, el futbolista negó en todo momento haber injuriado a su pequeña.

Rodrigo niega haber agredido a su hija

—Rodrigo: Imposible. Yo jamás en la vida haría algo así.

—Melissa: Yo también diría lo mismo. Si no, no te hubiera dado una tenencia compartida. El problema es que le creo a mi hija.

—Rodrigo: Te estoy diciendo que en la vida yo haría algo así.

—Melissa: Te estoy diciendo que vengas con tu abogada ahora.

—Rodrigo: Voy a llamar a mi abogada porque me agarras helado (...). Yo jamás en la vida haría algo así.