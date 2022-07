Mientras que Rodrigo Cuba se encuentra envuelto en una gran polémica por la difusión de una conversación con Melissa Paredes, por su parte, su pareja, Alexandra Venturo, lidiaría con un problema legal con el padre de su hija por la tenencia de la menor.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo obligan a la nana a firmar

En la última edición del programa “Amor y fuego”, del 1 de julio, se revelaron unos audios que confirman que hubo coacción por parte de Ale Venturo y el ‘Gato’ Cuba. En las grabaciones se logra escuchar que la nana, quien responde al nombre de Francisca, estaba siendo obligada a borrar y bloquear el contacto de Daniel León, expareja de Ale.

Además, Francisca denunció que la presionaron a firmar unos documentos para exigirle no hablar con la expareja de Venturo. Fue la propia niñera quien autorizó la difusión de la conversación entre ella, Ale Venturo y ‘Gato’ Cuba.

¿Qué decía el audio de la conversación entre Ale Venturo, Rodrigo Cuba y la nana?

En el audio difundido en el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre se logra escuchar a Rodrigo Cuba reprendiendo a la niñera: “A ver, Francisca, como te decía, si no lo tienes claro, es que la persona que te contrata es Alexandra. (…) El señor no da ni un sol para tu pago. Lo que es tu sueldo. A la persona que tú le tienes que informar, decir, contar, hasta chismear lo que es, es a ella, no a él”, afirmó el futbolista.

Enseguida, Ale comenta: “Lo único que necesitamos es que simplemente desmientas eso, escrito, y listo”. Con ello se refería a la afirmación de que Venturo y Rodrigo dormían con la menor. “Es un papel que se hace notariado, notarizado. Con eso es suficiente. No hay necesidad de salir a hablar nada en televisión”.

Luego de esa conversación, Francisca decidió realizar una denuncia en contra de Ale Venturo y el ‘Gato’ Cuba por el delito de ‘coacción’.