Melissa Paredes: revelan audio en el que encara al ‘Gato’ Cuba por su hija ante psicóloga

Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba siguen protagonizando portadas tras una denuncia y un audio que revelaría una presunta agresión. En una grabación difundida en la última emisión del programa “Amor y Fuego” del viernes 1 de julio, se escucha a la actriz enfrentarse fuertemente a Rodrigo Cuba por las denuncias que realizó en su contra.

Audio de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba en cita psicológica

El presentador Rodrigo Gonzáles anunció en el inicio de su programa un nuevo audio de la cita con la psicóloga a la que acudieron Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. En el fragmento se logra escuchar a la exganadora de Miss Perú increparle a su exesposo por la denuncia sobre presunta difamación y extorsión en su contra.

“Sobre todo sería darle vueltas de verdad, no de la boca para afuera para quedar bien. Porque una cosa es ... uno dice: ‘Ay sí, vamos a hacer lo mejor, ay sí, quiero lo mejor y vas y denuncias penalmente a alguien’, por un hecho que se suscitó. Porque como padre yo hubiera reaccionado y hubiera dicho: ‘Oye, hablemos ¿qué pasó?, qué esto, que lo otro, me preocupo. No digo no, no quiero ver nada y te denuncio penalmente (sic)”, sostuvo la modelo.

Por su parte, el futbolista informó que procedió con la denuncia por recomendación de su representante legal. “Le dije a mi abogado para poder sacarme de alguna acusación furtiva por si llega a pasar. No es un tema cualquiera, es un tema delicado. Hablamos de una pena privativa de 21 años, no es un tema cualquiera , expresó Rodrigo.

Frente a esa declaración, la modelo manifestó que las declaraciones de su pequeña la desconcertaron, pero no lo ha denunciado porque primero quería averiguar la verdad de los hechos.

“Pero es como si yo le hubiera hecho caso a mi abogado, si no ahorita tú estarías denunciado, pero eres el papá de mi hija y yo no puedo actuar así porque dice el abogado que tengo que hacerlo. (...) Porque también tengo raciocinio, pienso y digo: ‘¡Aguanta! El papá de mi hija no sería capaz de hacer esto , algo habrá pasado, necesito saber. (...) Pero si hago lo que mi abogado me dice, olvídate, nos peleamos eternamente”, sentenció Melissa.

Melissa Paredes: Rodrigo Cuba y Gigi Mitri la respaldan

A pesar de que Rodrigo González y Gigi Mitri han demostrado en reiteradas oportunidades estar en contra del accionar de Melissa Paredes, en esta oportunidad los conductores de “Amor y fuego” refirieron creer en la versión de la exconductora de “América Hoy”.

“Cuando nosotros decimos que Melissa no miente es porque existe un video en donde (su hija) le dice eso. Yo no puedo asegurar que no miente en el sentido que ha manipulado, no puedo decir eso porque no soy quién para hacerlo. Pero el video y el audio ya requiere de la interpretación que cada uno le pueda dar. Que ella puede manipular así a su hija, posiblemente. Pero después de ver ese video, yo no me atrevería a acusarla hasta que un especialista lo corrobore (sic)”, afirmó ‘Peluchín’

En esa línea, Gigi Mitri también opinó sobre el polémico caso y aseguró que cree la versión de Melissa sobre las acusaciones de la menor. Sin embargo, comentó que en el caso la exreina de belleza estuviera manipulando a su hija, pediría la sentencia correspondiente.

“Y la niña sería una gran actriz. (...) Ahí sí que le quiten a la hija hasta de por vida. (...) Ahí sí sería una loca que no puede tener el control de una niña”, finalizó la conductora.