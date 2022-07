Melissa Paredes se encuentra de nuevo en entredicho por los audios revelados en el programa de Magaly Medina. La grabación sería una conversación entre la modelo y su exesposo, Rodrigo el ‘Gato’ Cuba. Por ello, la madre de la artista, Celia Rodríguez, ha decidido defender a su hija y pedirle al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que pueda intervenir en este caso, ya que, afirma que hay “mucha maldad” por parte de Rodrigo Cuba, quien busca “embarrar su nombre”.

"Yo fui al otro día y él me hablaba de lo más normal", dijo la madre de Melissa Paredes. Foto: composición captura ATV/captura América TV

“Por favor, pido al Ministerio de la Mujer (...) intervenir en el caso de mi hija y mi nieta, ya es demasiado… Tanta maldad, tanta injuria y que se saque todo de contexto para poder embarrar el honor de ambas”, escribió la progenitora de la actriz a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram.

Rodríguez también exhortó a los seguidores de Paredes que recen por ella. “Y a las personas, me ayuden a orar para derrotar la maldad. ¡Esto es corrupción pura! Ayúdennos, por favor, a mi familia y amigos, oremos con fe”, agregó la mujer, quien es muy activa en redes sociales desde que ocurrió la presunta situación de infidelidad de su hija a Rodrigo Cuba en octubre de 2021.

Magaly opinó duramente contra Melissa Paredes

Magaly Medina no tuvo contemplaciones con la ex Miss Perú. En esa línea, ha aseverado que la exesposa de Cuba debería ser evaluada por un psiquiatra. “Es realmente repugnante y asqueroso. (...) Para mí, esta es una jugada de lo más bajo que he podido ver. Estoy indignada, creo que Melissa Paredes debería ser evaluada (...)”, comentó la presentadora de ATV.