El abogado de Rodrigo Cuba, César Nakazaki Seminario, ha señalado que el audio en el que Melissa Paredes, supuestamente, amenazaría a su exesposo tras acusarlo por atentar contra la integridad de su hija está en manos del Ministerio Público. No obstante, ha precisado que el material completo lo tiene la modelo. Nakazaki añadió que él oyó el contenido del mismo en la sede de la Fiscalía, pero que la ex Miss Perú no acudió, sino su defensa legal. Como se sabe, la madre de la también actriz pidió al MIMP pronunciarse.

“Hoy (30 de junio) fue la escucha oficial de la transcripción de este contenido de la llamada que nosotros pudimos grabar, no la completa, porque tú sabes que si te levantan a la una y tantos de la madrugada, tú no te levantas con una grabadora al costado. Lo que se logró grabar es lo que se ha entregado en el USB del día de la denuncia y eso es lo que se ha escuchado formalmente y está en la carpeta”, indicó la defensa de Cuba.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba continúan enfrentados legalmente. Foto: composición LR

Audio lo habría entregado Melissa

Nakazaki también precisó que el material no ha sido entregado por la familia de Rodrigo Cuba, sino por alguien del entorno de Melissa Paredes. “El audio de Rodrigo es de cinco minutos. Nosotros grabamos desde un minuto determinado hasta el final de la llamada. La parte concreta donde es explícito, donde no hay que interpretar ni analizar el contexto, es en esa diferencia que les han entregado a ustedes”, reveló el hombre de leyes al programa “Magaly TV, la firme”.

La presentadora del programa, Magaly Medina, confirmó la versión del letrado, ya que según ella, quien entregó el audio al Ministerio Público fue un anónimo vinculado a Melissa.