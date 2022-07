Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba nuevamente envueltos en polémica. La filtración de un audio de nueve minutos en el que la modelo advierte con denunciar al futbolista remeció a la farándula peruana. Horas antes, en la edición del programa “Magaly TV, la firme” de este jueves 30 de junio, la conductora no se guardó nada y se mostró bastante indignada luego de haber escuchado la grabación de la llamada entre los exesposos y la calificó como “repugnante”.

¿Quién le envió el audio de Melissa y Rodrigo a Magaly Medina?

La conductora de “Magaly TV, la firme” expresó su desaprobación y molestia luego de escuchar el audio de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba. Al iniciar la emisión de su programa, la conductora reveló haber recibido la grabación de una llamada por parte de una fuente anónima.

¿Por qué Magaly no hizo público el audio?

Debido al derecho a la intimidad, la difusión de una conversación en la cual no se participa sin consentimiento de los intervinientes puede configurarse como delito de descubrimiento y revelación de secretos, estipulado en el artículo 197 del Código Penal peruano. En ese sentido, Magaly Medina comentó que solicitó el permiso para difundirlo y que Rodrigo Cuba se negó por el bien de la menor.

“Lamento no poder emitirlo. Me hubiera gustado como periodista, para que todo el público tenga una real idea de quién es Melissa Paredes. Por cierto, el audio no me lo ha dado Rodrigo Cuba ni mucho menos sus abogados. Me lo ha dado una persona anónima. Me ha llegado a través de un anónimo (…) Le pedimos permiso a Rodrigo Cuba para que nos permitiera. (…) Rodrigo no quiso hacerlo. Yo respeto eso”, comentó Magaly.

Magaly opina sobre audio de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

Magaly Medina manifestó su incomodidad ante las acciones de la ex reina de belleza. Luego de revelar que escuchó de primera fuente la conversación entre Paredes y Cuba, aseguró que lamenta las palabras de la ex chica reality.

“Melissa dice en el audio que está en shock, pero soy yo quien está sorprendida. (…) Es repugnante, asqueroso y vomitivo lo que he escuchado. Unos nueve minutos de un audio y me he dicho: ‘¿Como alguien llamada mujer y madre puede tener las entrañas para hacerle eso a su hija?’”, sentenció.

Magaly Medina le recomienda pedir ayuda psicológica a Melissa Paredes

La ‘Urraca’ se mostró bastante desconcertada y aseguró que no le cree a Melissa Paredes e incluso le recomendó pedir ayuda psiquiátrica, ya que, según manifestó, es una persona con rasgos sociopáticos.

La conductora reveló qué dijo Melissa en la polémica llamada. Según declaró, el 13 de junio, aproximadamente a la 1.05 a. m., realizó una llamada al padre de su hija y lo acusó de haber faltado a la indemnidad sexual de la menor.

“Cómo una persona puede llamar a su exesposo en plena madrugada y decirle que, ‘si no vienes acá con tu abogada, yo voy a entrar y te voy a denunciar, porque tengo un video en el que tu hija me dice que le has hecho esto y esto”, sentenció.

“Estoy absolutamente indignada. No le creo. Creo que Melissa Paredes tiene una personalidad de rasgos sociopáticos y esta mujer debería ser tratada y evaluada no solo por psicólogos, sino por psiquiatras”, añadió.

Además, según la conductora, la difusión de la llamada vendría por parte de personas cercanas a Melissa. “Alguien de su entorno está filtrando el audio a todo Lima”, reveló.