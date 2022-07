‘Peluchín’ no cree que Ethel haya pedido un préstamo para su boda: “Tu madre y tú son millonarias”

Fiel a su estilo, Rodrigo González dejó en claro que no confía en Ethel Pozo. El polémico conductor de “Amor y fuego”, quien también afirmó que no apoya a Melissa Paredes ni a Rodrigo Cuba, no cree que la hija de Gisela Valcárcel no tenga el dinero suficiente para realizar su boda junto con Julián Alexander y asegura que queda mal al hablar de ese tema en televisión.

‘Peluchín’ a Ethel: “Quedas mal”

Tras escuchar las palabras de Ethel Pozo, el presentador Rodrigo González negó que la hija de Gisela no tenga el presupuesto necesario para llevar a cabo su boda con Julián Alexander. Para el conductor, es ilógico que no tenga el dinero, ya que su mamá y ella son unas de las productoras más exitosas del país:

“Tu madre y tú son millonarias, porque cuando tienes más de un millón, eres millonaria, ¿no? Con muchos años de televisión, mucho esfuerzo y trabajo, pero este es un disfuerzo”.

Minutos después, ‘Peluchín’ señaló que la conductora de “América hoy” está quedando mal a nivel nacional. “Quejarte públicamente cuando tu realidad es conocida de que no es la que estás pintando, quedas como mal, quedas como desubicada, con la cabecita poco amoblada”, dijo el compañero de Gigi Mitre.

¿Qué había dicho Ethel sobre su matrimonio?

Previamente, Ethel Pozo había comentado sobre la postergación de la boda de Melissa Klug y Jesús Barco. Ante esta noticia, la presentadora de “En esta cocina mando yo” confirmó que sí llevaría a cabo su matrimonio este año y que ha tenido que pedir un préstamo bancario para organizarlo: “Sí, la boda es cara, y estoy pidiendo un préstamo. Papá Armando, es que son muchas personas”, fueron las palabras que sorprendieron a sus compañeros del set.